「とりあえず集まろう」が招く浪費

会議を設定する際に「とりあえず話そう」「一回集まろう」という言葉を軽々しく使う上司は少なくありません。

しかし、その曖昧な目的設定は、部下の時間と集中力を無駄にするだけです。

明確なアジェンダもなく、結論も出ない会議が繰り返されれば、現場の士気は確実に下がります。

「どう思う？」だけの投げっぱなし

会議で意見を聞くのは悪いことではありませんが、「どう思う？」とだけ尋ねて議論を丸投げする上司は、リーダーシップの責任を放棄しています。

方向性も前提条件も示されないままの問いは、混乱を生み、発言をためらわせ、結果として沈黙が支配する空気になります。

指示がないと動けない状態をつくる

曖昧な発言を繰り返すリーダーのもとでは、部下たちは「結局どうすればいいのか」がわからなくなります。

この状態が続くと、指示が出るまで待つという「指示待ち文化」が根づき、チームの自走力は失われます。

会議は方向性を示し、優先順位を決め、次の行動を明確にする場であるべきです。

「時間泥棒」は組織の敵

無意味な会議を続けることは、リーダー自身が組織の時間を盗んでいるに等しい行為です。

会議を減らすことは勇気が要りますが、それこそがマネジメントの力の見せどころです。

会議のたびにメンバーのリズムを崩していては、本来の業務に集中できません。

リーダーは仮面をかぶって、会議の進行役として冷静かつ論理的にふるまうべきです。

感情的な雑談や、場当たり的な呼びかけを排し、目的と行動を言語化する力が求められています。

