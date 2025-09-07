ジーコ、長友佑都、2020年の川崎、Jと母国リーグの違い…「ずっと考えて日本サッカーを取材している。生きている間に見たい」のは？【ブラジル人記者インタビュー】
チアゴ・ボンテンポ――。その名を目にしたことがあるサッカーファンは少なくないのではないだろうか。ブラジル出身でありながら流暢な日本語を操り、日本のサッカーを深く、愛情を持って分析する1985年11月生まれのジャーナリストだ。
今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに、インタビューが実現。初回は日本に興味を持った経緯、第２回は日本代表の話題を掘り下げたなか、最終回ではより幅広く、日本サッカー全体の話を訊いた（第３回／全３回）。
――先ほど、「今はたくさんの選手がヨーロッパで経験を積めているし、世界のレベルに近付けている」という話がありました。良い傾向ではあるのですが、一方で、優秀な選手が次々にJリーグを離れる流出の問題もあります。ヨーロッパがサッカーの最先端である以上、ブラジルでも同じ出来事が起きていますよね。
「そうですね。その点、Jリーグとすごく似ているけど、最近はブラジルのサッカーにもっとお金が出ています。新しいスタジアムができて、観客数も上がっています。
昔、ブラジルリーグはJリーグと同じく、どこが優勝するか全く分からなくて、優勝チームが翌年に降格争いに巻き込まれるのがおかしくないぐらいでした。でも最近はフラメンゴやパルメイラスがすごくお金持ちになって、ボタフォゴも2022年にアメリカ人のオーナーが就任してお金持ちになりました。
ブラジルのサッカーによりお金が投資されています。だから、クラブ・ワールドカップでたくさんのブラジルのクラブが活躍しましたね。でもJリーグはそんなにお金を出していないですし、ブラジルのリーグとその違いがあります。
日本はもっと、良い外国人選手をスカウトすべきです。外国人選手を獲得するために、お金が必要ですね。お金をきちんと使って、チームにとって本当に良い選手を呼ぶ方が良いと思います」
――近年のJリーグの特徴として、連覇中のヴィッセル神戸に代表されるように、海外から日本に戻ってきたベテランの活躍があります。中でもFC東京に復帰した長友佑都選手は、今なお日本代表に選ばれています。彼の存在はどう見ていますか？
「彼の価値はピッチの外にある。選手として、彼はもう残念ながら日本代表のレベルではないんだけど…日本代表ではトルシエジャパンからずっとそのような存在がいましたね。2002年の時はアキタ（秋田豊）とナカヤマ（中山雅史）。ベテランの存在が大事になる。その後はカワグチ（川口能活）やカワシマ（川島永嗣）。
選手をモチベートするのも大事だと思います。最近はワールドカップに行ける選手の枠が広がった。ナガトモが代表に選ばれているのは、私は賛成です」
――日本サッカーを2010年から見始めて、１番印象に残っているシーンは？
「川崎フロンターレの成長です。川崎のスタイルが好きになりました。カザマ（風間八宏）監督の時代には、面白いサッカーをやっていたけど、失点が多すぎました。でもオニキ（鬼木達）監督がチームを引き継いでから守備を修正して、攻撃のスタイルは続きましたね。
特に2020年の川崎フロンターレがすごく面白かったです。ブラジルと日本は12時間の時差があるので、Jリーグの試合をリアルタイムで見るのは難しいですが、『川崎の試合だから見る価値がある』と思っていました。特にミトマ（三笘薫）がすごく活躍していて、とても印象的です」
――先日に来日したブラジル代表の英雄であり、元日本代表監督のジーコさんは、ブラジルでどんな存在ですか。
「ジーコは日本での方が愛されていると思います。確かに、ブラジルではみんなジーコが好きで、嫌いな人はあまりいないです。性格が良いし、ネイマールと違ってピッチの外に問題がなくて、彼が良い人と分かるから、みんなが好きだけど、ワードカップで優勝できなかったので、今でも彼を批判する人がいます。
