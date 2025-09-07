ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

屋外設置OK！荷物の受け取りストレスゼロ！【天馬】防水・簡単設置の宅配ボックスがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-16 223457


置き配の不安はこれでさようなら。積み重ねできて複数の受け取りができる宅配ボックス。取り出しやすいフタ、錆びにくい、防水効果などばっちりな使い勝手の良い置き配ボックス。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-16 223524


投函扉と足を取り付けるだけの簡単組立。投函扉と足を取り付けるだけで完成。大がかりな組み立てはないのでラクラク。

スクリーンショット 2025-08-16 223537


取出し扉下部に南京錠取付用の鍵穴、本体背面にワイヤー取付穴を搭載。鍵穴とワイヤーを通す穴があるので防犯対策ばっちり。

※鍵、ワイヤーは付属しておりません。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-16 223605


IPX2に相当する防滴性。ボックス内の返しと段差により雨水が入りにくい。鍵をかけたままでも投函扉から荷物の受取が可能。