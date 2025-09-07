『Golden SixTONES』でリアクション王・出川哲朗VSダジャレ王・ジェシーが過去の因縁を巡って小競り合い

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月7日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに染谷将太と出川哲朗が登場。オープニングから、リアクション王・出川とダジャレ王・ジェシーが過去の因縁を巡って小競り合いを繰り広げる。

■マイペース過ぎるゲストたちに破天荒・松村北斗もお手上げ

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズで、答えがひらめいたらレッドカーペットを進んでダジャレをスピーチ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの超ぜいたくウニ丼をゲットできるが、最後まで残ったひとりにはご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

大好物のウニを是が非でも食べたい染谷。「ヒップホップが好きなんで。その線で頑張ってみます」と意気込み、役でも培ったラップの経験を活かし、韻を踏むイメージでダジャレに挑戦する。

一方の出川は「菅野美穂さんの回のオンエアを観させてもらったけど、1問も解けなかった」と、オープニングとは打って変わってトーンが急降下。芸歴40年の意地を見せられるのか。問題VTRは「居酒屋で馬刺しばかり注文するふたり」「学校の教室でフラれる男子」「コックピットに座る超おしゃれな人」など。これらの映像のなかにいったいどんなダジャレが隠されているのか？

ゲストのふたりを差し置いて、この日はSixTONESが絶好調!? 「実はウニ大好きなんです！」という京本大我が大覚醒し、答える前から「やった！ 食えるぞ！」と正解を確信するが…。

そして出川は答えを焦ってマイクと衝突、染谷はヒントを無視して珍回答を連発。そんなマイペース過ぎる染谷に破天荒・松村北斗も「この人、めちゃくちゃなんだけど！」とお手上げに。

なお、問題VTRには、じゅんいちダビッドソン、ジョイマン、タイムマシーン3号ら人気芸人が続々登場する。

■新企画「一筆書きトレイン」で出川が吠える!?

子どもの頃に誰もが一度は遊んだことがある「電車ごっこ」と「一筆書き」をスケールアップ。

床に描かれた図形のうえを一筆書きになるように歩いて進む脳トレゲーム「一筆書きトレイン」で、出川チーム（出川、京本、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記）と染谷チーム（染谷、ジェシー、森本慎太郎、田中樹）に分かれて対決。

制限時間は90秒。答えがわかったら、チームみんなで縦一列になって電車に成り切り、図形の上をスタートからゴールまで一筆書きで進むことができればクリアとなる。問題は全部で5問。獲得ポイントが多いチームには、一筆書きにちなんだスペシャルグルメのご褒美が。

染谷チームは、いち早く答えを導き出した染谷が車掌になって出発進行。でもはしゃぎすぎて前に全然進まない。「シュッシュッポッポー！」「ワオー！」と、超ハイテンションのSixTONESと一緒に染谷もノリノリ。

負けていられない出川チーム。リーダー出川が「子どもの頃にやってたんで自信あります！」とヤル気満々に一筆書きに挑戦するが、メンバーとの波長が合わず仲間割れ!? 「やれよっ！」「来いよっ！」とチームを鼓舞する出川だが…。大逆転を起こせるか。

また、番組収録中、SixTONESの会話に聞き耳を立てる出川が「グループ同士でなかなか言わないよ！ 仲良しだね！」と笑顔になるひと幕も。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

09/07（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：染谷将太、出川哲朗

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/

■【画像】番組の場面写真