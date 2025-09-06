バギーカーのようなBMWの電動スクーター。馬力や加速は凄腕級
この鉄パイプに意味を持たせるのはアナタ！
自動車だけでなくバイクも作っているBMWですが、スクーター型EVバイク｢BMW CE 04｣があまりにも未来的で、BMWが持つイメージとのギャップもあってビックリしたのがもう4年前。
今では日本でも207万円〜購入できるようになっています。
バギー風に変身
その後モデルチェンジや第2世代が出るような話はありませんが…「CE 04」に鉄パイプ2本でフレームを付けたような「BMW Motorrad Vision CE」が発表されました。ネタ元はビーチを走るバギーカーなんですって。なんか納得です。
安全だが自由度が高いケージ
2本のパイプは、檻や籠という意味の「ケージ」と呼ばれます。安全性が高いので、ノーヘルで乗ってもOK。代わりにシートベルトをして運転します。
「ケージ」があることで、ここに荷物を括り付けたりいろんなオプションでカスタマイズが可能になります。DJブースにしてみたり、荷物を詰んでキャンプ、ゴルフカート代わりにもサーフボードを積んで波乗りにも行けます。撮影用のリグを取り付ければ移動しながらの映画が撮れたり、コーヒーやホットドッグを売るフードカーなどにも使えます。
業務用にしたらもったいない
普通のバイクだと、天井付けるとただの雨除けになっちゃいますよね。出前や営業で使われがちなホンダの「ジャイロ」みたいなイメージです。荷運びするならリヤカーになっちゃいますが、囲ったフレームで何でもできるっていう自由な発想がイイですね。
発売される…のか？
「CE 04」は42馬力で、停止から時速50kmまでの加速が2.6秒とチョッパヤ。フル充電で130kmの距離を走ります。また自らバランスをとって直立するので、スタンドが不要とのこと。
まだコンセプトですが、動画を見ると実用化が近いような？ そうでもないような？
