日本サッカー協会は9月6日、公式YouTubeチャンネル『JFATV』で日本代表の裏側に迫った人気コンテンツ「Team Cam」を公開。MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）の“明るさ”がファンの間で話題となっている。

【映像】謎の奇声→バックハグの一部始終

日本代表は強化試合2試合（日本時間9月7日にメキシコ代表、同10日にアメリカ代表と対戦）に向けて、8月31日からサンフランシスコでアメリカ合宿をスタート。同日夜から欧州各国や日本から選手たちが宿舎入りした。

9月1日の食事シーンでは、今遠征で最年少23歳の藤田が持ち前の明るさを発揮。パリ・オリンピックでもチームメイトだったFW細谷真大（柏レイソル）を見つけると、両手を広げて「フエッ」と奇妙な声を上げながら近寄る。そして、そのままバッグハグをすると、背中に顔を埋めてニコニコと笑っていた。

細谷がニコニコする一方、横にいたGK鈴木彩艶（パルマ）がほぼ無反応だった点を含めてシュールな一部始終には、サッカーファンたちが反応。YouTubeのコメント欄では、「細谷とジョエルのイチャイチャが可愛すぎる真横で蚊帳の外なザイオンw」「ジョエルと細谷の絡み好き」「チマめっちゃ性格明るいな。いいキャラしてるわ」「チマかわいい」「チマと細谷かわいい」「チマも細谷を笑顔にしてるのいいね」「チマがチームカムでも目立ち始めた」などのコメントが集まっている。

なお、今回の「Team Cam」では、選手たちのホテル入り、アメリカ在住の日本人の子供たちとの交流、トレーニング、そしてミーティングなど貴重なシーンが数多く収められている。

（ABEMA／サッカー日本代表）

