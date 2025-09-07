Snow Man深澤辰哉が、“河合会”で河合郁人からもらうお年玉事情について語った。

【映像】河合会の正規メンバー表

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月1日に放送、未公開SPとして河合郁人を中心とする「河合会」の様子が紹介された。参加メンバーは河合郁人のほかSnow Man深澤辰哉とACEes浮所飛貴、Aマッソ加納が進行を務めた。

河合会で配られる“お年玉”が話題にあがり、加納が「今このメンバーで河合会やろうと思ったら相当な額じゃないと」と振ると、河合は「割り勘になるよね」と即答。そして「稼いでるじゃんみんな」と突き放しつつも、深澤はいまだに毎年お年玉をもらっていると話した。

「毎年よ！1万円」と河合が自信満々に言うとあのちゃんと加納は「1万円…」と失笑。しかし河合はさらに「もうもらわなくていいのに」「SnowManに俺は1万円あげてる！」と力説し大爆笑。

お年玉の使い道を聞かれた深澤は「いやなんか食費…」と答え、加納に「大切な何かにじゃなくて？」と深堀りされるも「食費か、帰りのタクシーとかで」と即答して「オイ！」「悲しい」「溶かすやつだ！」と一同総ツッコミ、河合は天を仰いだ。

（あのちゃんねる）