お笑いコンビ「ヘンダーソン」の中村フー（38）が6日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。スーパーマラドーナ・武智（47）の嫌われている理由を明かして出演芸人たちが驚く場面があった。

今回のゲストは今年のお笑い賞レース「THE SECOND」を制したお笑いコンビ「ツートライブ」。同コンビに対して「言いたいことがある」として武智、中村、「滝音」さすけ、秋定遼太郎の4人が登場した。

“武智軍団”の一員で「一番弟子」と紹介された中村だが、武智が後輩芸人から「めちゃくちゃ嫌われてる」と暴露。嫌われる要因についてツートライブ・たかのりからYouTubeで賞レースの分析をしていることが挙げられると、中村は「プラス昔なんか暴力とか」と付け加えた。

これには陣内智則が「あかんやん。あかんって!武智、お前アカンぞ」と指摘し、見取り図・盛山晋太郎も「最悪やん」と出演者がざわついた。さらに中村は「僕もボコボコにされたこともあります」とぶっちゃけた。だが、武智は「この体格差でボコボコはあかんやろ。マジで」と否定した。

中村は過去に武智と後輩の周平魂らと飲んでいた際に、酒癖の悪かった周平魂が「お前らおもんないんじゃー!」と吹っ掛けて来たことに「そんなん言うのやめとけ」となだめたが「お前が一番おもんないんや!」と言われたという。その時、会計を済ました武智にNGKの裏に連れて行かれ「オッケー。ケンカしろ。今から殴り合え」といったような指示をされたと明かした。

周平魂と殴り合いになり、中村は「何とか僕が最後バーン!花壇に押し倒して」と一方的となった。すると「やっと武智さんが止めに来て」と肩を叩かれて「あ、良かった」と安ど。しかし「武智さんが周平ボコボコにしだして」と驚きの行動に。「武智さん?」と声をかけると「そのまま真っすぐタクシー止めて、そのまま乗って帰ったんです」と振り返った。

これにMCの明石家さんまが「酔うててか?」と確認すると、武智は「僕も酔うてました」と答えた。だが、周平魂は「その時“おもんないって言え”って言ったんも武智さんやったんすよ。僕に。ほんで“お前ちょっとケンカ売ってこい”って言われて」と告白した。

陣内は「いや悪いな武智」ポツリ。武智が「でも15年、20年前の芸人さんって、そういう人多かったでしょ?」と出演者たちに投げかけるも「そんな人いないでしょ」「いや…」と共感は得られなかった。さんまから「我々世代にはなるけどね。それは」と伝えられ、武智は「いや、いましたよ。結構。先輩でもそういう人結構いましたよ」としつつ「これはもう反省してます」とした。

周平魂は「次の日、電話あって“昨日、俺…何かした?”って言われました」と武智が覚えていなかったと明かしてスタジオの笑いを誘いつつ「でも僕の中ではですよ。その時、僕ら1年目とか2年目やったんで、何て言うんですかね。何かああいう風な思い出、芸人としての思い出も良かった。何クソっていう精神を引っ張り出してくれたんは武智さんやなと思いますね」と感謝した。