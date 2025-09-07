「ナーダム」で行われるシャガイの試合。選手たち（手前）が駒を指ではじき、的（奥中央）に当てる＝2025年7月、ウランバートル（共同）

モンゴルの夏を代表するスポーツの祭典「ナーダム」。有名な相撲、競馬、弓術の他に今年は一つの競技が脚光を浴びた。モンゴルを公式訪問された天皇、皇后両陛下が体験された伝統の「シャガイ」だ。三大競技の影に隠れがちだが「熱中し過ぎて仕事をしなくなる」として禁止された時代があるほど国民をとりこにしてきた。（共同通信中国総局＝武隈周防）

2025年7月11日、両陛下が体験を終えた首都ウランバートルの試合会場を訪れると、場を清めるためにたかれた香の煙が充満し、「エーエー、アッアエー」と抑揚を抑えた選手たちのかけ声が響いていた。

モンゴル・シャガイ協会のアエンフジャルガルさん（43）によると、シャガイにはさまざまな種類がある。ナーダムで行われるのは動物の角でできた駒を指ではじき、数メートル離れた的を狙う競技。当てると点が入り、得点が多い方が勝利する。的は遊牧民にとって身近な羊のくるぶしの骨で作られており、将棋の駒ぐらいの大きさだ。

遊牧民のゲル（移動式住居）内での遊びが原型で、2千年以上の歴史があるとされる。試合時間は約1時間だが、地方の大会では数週間、勝負が続くことがある。1992年までの社会主義時代には「怠惰の象徴」として禁止令が出されたという。それでも熱烈な愛好家たちはひそかに競技を守り続け、1998年にナーダムの競技に採用された。2014年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産にも登録された。

今でも人気は健在だ。夫が選手だというミンジンソルさん（22）は「接戦になったときの緊張感がたまらない」と試合に熱い視線を送っていた。

「ナーダム」で行われたシャガイで、的を狙う選手ら＝2025年7月、ウランバートル（共同）

「ナーダム」で行われたシャガイで、駒にはじかれる的＝2025年7月、ウランバートル（共同）

シャガイの駒を指ではじく様子＝2025年7月、ウランバートル（共同）