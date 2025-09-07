プロ野球セ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は5位広島と対戦。先発・門別啓人投手が初回に先制点を献上するも、4回に佐藤輝明選手のタイムリーで試合を振り出しに戻します。6回には森下翔太選手のタイムリーで勝ち越しに成功すると、その後も得点を重ね逆転勝利。史上最速のリーグ優勝へ王手をかけました。

2位巨人は4位中日と対戦。先発・井上温大投手は初回から、細川成也選手とボスラー選手の2者連続HRを浴びます。その後もリードを許すも、3回にはキャベッジ選手のソロHRなどで1点差と巨人打線が反撃。1点ビハインドで迎えた9回には2アウト満塁の好機から、坂本勇人選手の同点タイムリーで追いつくと、吉川尚輝選手の勝ち越しタイムリーで逆転勝利を収めました。

最下位ヤクルトと3位DeNAの対戦は、5回まで無得点と投手戦の展開となります。しかし6回、ヤクルトの先頭・濱田太貴選手が先制ソロを放つと、続く2アウト満塁の好機から古賀優大選手にも2点タイムリーが生まれます。直後にDeNA・山本祐大選手の2ランを浴び、1点差と迫られるも、ヤクルトが逃げ切り勝利しました。

この結果、阪神は優勝マジックを「1」としています。

▽6日のセ・リーグ結果

◆阪神 4-1 広島

勝利投手【阪神】ドリス(2勝)

敗戦投手【広島】常廣羽也斗(1勝2敗)

セーブ【阪神】石井大智(1勝9S)

◆巨人 5-4 中日

勝利投手【巨人】田中瑛斗(1勝3敗)

敗戦投手【中日】松山晋也(1敗39S)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗38S)

本塁打

【巨人】キャベッジ15号

【中日】細川成也16号、ボスラー13号

◆ヤクルト 3-2 DeNA勝利投手【ヤクルト】山野太一(3勝2敗)敗戦投手【DeNA】竹田祐(2勝1敗)セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗10S)本塁打【ヤクルト】濱田太貴2号【DeNA】山本祐大3号