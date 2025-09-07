¼«¤é¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»à¤ó¤ÀÍ§¤ÎÊèÁ°¤ÎÄÕ½Å¤Ë»ëÄ°¼ÔºÇÃíÌÜ ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33ÏÃ²èÌÌÃí»ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ
¡ü³¨¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤Ëµß¤ï¤ì¤ëÄÕ½Å
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ(¤¦¤Á¤³¤ï¤·¤¨¤ó¤¿¤á¤Î¤¯¤É¤¯)¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè33ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û²ÎËû¤Î³¨¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤Æ¤¨¤À¤Ê¡Ä¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ37Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ78.9¡ó¡£ÄÕ½Å¤¬´îÂ¿Àî²ÎËû(À÷Ã«¾ÂÀ)¤Ë¡¢¿·Ç·½õ(°æÇ·ÏÆ³¤)¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ä¤é¤µ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎÊèÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£ÊèÁ°¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÊèÀÐ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¿·Ç·½õ¤Î°äÂÎ¤òÅÚÃæ¤ËËä¤á¤¿¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤¬ÄÕ½Å¤Î¤½¤Ð¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Î´é¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎËû¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¢¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ë²¿Ëç¤«¤Î³¨¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï³¨¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Î°ìËç°ìËç¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²Ö¤äÃî¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤Æ¤¨¤À¤Ê¡Ä¡×ÄÕ½Å¤Î¸±¤·¤¤É½¾ð¤¬¤ï¤º¤«¤Ë´Ë¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¿¤ò¡¢»æ¤Î¾å¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë½þ¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÎËû¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¿·Ç·½õ¤ò¡¢¤³¤³¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤ÆËä¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Ë¡¢²ÎËû¤¬¤Ý¤Ä¤ê¤È¡Ö¿·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ»à¤ó¤À? ¤¤¤¤´é¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¹û¤ì¤¿½÷¤ÈÂÈ´¤±¤ò¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¿·Ç·½õ¡£ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤´é¤À¤Ã¤¿¤è¡Äº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤´é¤Ç¡¢ÃËÁ°¤Ç¡£¤Ê¤¢¡Ä¤ªÁ°¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è!¡×ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤À¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡ÖÈá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ÄÕ½Å¤Ë³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤ÇÄÕ½Å¤¬µß¤ï¤ì¤ë»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿·Ç·½õ¤ò¼º¤¯¤·Èá¤·¤ß¤ÎÊ¥¤ËÄÀ¤àÄÕ½Å¡£¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤Î¤ÏµÁ·»Äï¤Ç¤¢¤ë²ÎËû¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ë½¼«´þ¤È¤Ê¤ê¤¹¤µ¤ß¤¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÎËû¤¬ÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤¿³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÕ½Å¤¬À¸µ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïº£²ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÄÕ½Å¼«¿È¤¬³¨¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤òµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿·¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¤¬¡¢ËþÂ¤·¤¿»à´é¤ò¤¤Á¤ó¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤ë¤Î¤¬²¿¤«¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡×¡Ö²ÎËû¤Î³¨¤¬Èá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ÄÕ½Å¤Ë³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´Ø¤ï¤ë2¿Í¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÍÍ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢²ÎËû¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿³¨¤Ï1788(Å·ÌÀ8)Ç¯¤ËÃî¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¶¸²Î³¨ËÜ¡Ø²èËÜÃîÀñ(¤¨¤Û¤ó¤à¤·¤¨¤é¤ß)¡Ù¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½É²°ÈÓÀ¹(ËôµÈÄ¾¼ù)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅöÂå°ìÎ®¤Î¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤¬±Ó¤ó¤À¶¸²Î¤È¡¢²ÎËû¤ÎÀºåÌ¤ÇÈþ¤·¤¤º«Ãî¤Î³¨¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¸²Î¤ÎÞ¯Íî¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤È¼Ì¼ÂÅª¤Êº«Ãî¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë·æºî¤À¡£
ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤Î°äÂÎ¤ò¼«¤éËä¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î½îÌ±¤ÎËäÁò¤ÏÅÚÁò¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î½îÌ±¤ÏÊîÄó»û¤ÎÊèÃÏ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ï»û¤Î¶¦Æ±ÊèÃÏ¤äÂ¼¤Î¶¦Æ±ÊèÃÏ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËäÁò¤Ï°äÂÎ¤òºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´½¤ËÇ¼¤á¤ëºÂ´½¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°äÂÎ¤òºÂ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç´½¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËäÁò¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡£ÊèÀÐ¤Ï¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½îÌ±¤ÏÌÚÀ½¤ÎÂ´ÅãÇÌ¤ä¾®¤µ¤ÊÀÐ¤òÊèÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡üÄÕ½Å¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»É¤µ¤ì¤¿¿·Ç·½õ
2ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ29Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ74.2¡ó¡£¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË(ÌðÌîÀ»¿Í)¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¿·Ç·½õ¤Î¸ª¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°å¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ý¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃ×Ì¿½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿Ï¤Ë¤ÏÆÇ¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£½ù¡¹¤ËÂ¼è¤ê¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿·Ç·½õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ò²¿¤È¤«Îå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤Â³¤±¤¿¡£ÉÏË³»ø¤Î»°ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¿²ì¸»Æâ(°ÂÅÄ¸²)¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¤âºÍ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¯(¾®Ìî²ÖÍü)¤ä¤È¤èË·¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¿·Ç·½õ¤ÏÃ²¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿·Ç·½õ¤ò¡¢ÄÕ½Å¤Ï»ú¤¬¤¦¤Þ¤¯ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤â¤¤¤¤ÃÍÂÇ¤Á¤Î¤¢¤ëÃË¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÎËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÕ½Å¤ò¼é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä²¶¤Ï¡ÄÀ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëÃË¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¿·Ç·½õ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÂ¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤è¤·¤Æ¤¯¤À¤»¤¨¤è¡¢¿·¤µ¤ó¡£¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡Á¡×ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿·Ç·½õ¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¿·¤µ¤ó! ¿·¤µ¤ó¡Ä¿·¤µ¤ó!¡×ÄÕ½Å¤Ï¶¶¤Î¾å¤Ç¿·Ç·½õ¤ò¤¢¤ª¸þ¤±¤Ë¿²¤«¤»¡¢¤½¤Î´é¤ò¸«¤ë¡£¿·Ç·½õ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬²¿ÅÙ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¿·Ç·½õ¤¬ºÆ¤ÓÌÜ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡û14Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÍ§¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÄÕ½Å¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ÎµÞ¤¹¤®¤ëÂà¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å¤¬¿·Ç·½õ¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2ÏÃ¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡ØÓË¸Æ¸æ¹¾¸Í¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£1773(°Â±Ê2)Ç¯¡¢µÈ¸¶¤ËµÒ¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤¿¤á¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤Î½øÊ¸¤òÊ¿²ì¸»Æâ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¡£¿·Ç·½õ¤È¤Õ¤¯¤¬ÂÈ´¤±¤·¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢14Ç¯´Ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿¼¤¯¸ò¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿Í§¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ï¤«¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÕ½Å¤È¿·¤µ¤ó¤Î¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡×¡Ö¿·¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´ÄìÄÕ½Å¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄÕ½Å¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¿ÆÍ§¤ò¼é¤Ã¤Æ´Ç¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·Ç·½õ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ï¡¢1787(Å·ÌÀ7)Ç¯¤Ë¹¾¸Í¤äÂçºä¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò´Þ¤à30¤«½ê¤¢¤Þ¤ê¤ÇÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÁí¾Î¡£¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯À¸·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í¤Ç¤ÏÌó5,000¿Í¤¬»²²Ã¤·ÊÆ²°¡¦¼Á²°¡¦¶âÂß¤·¤Ê¤ÉÌó500¸®¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÎË½Æ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Î¬Ã¥¤äÊü²Ð¤Ï²ü¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÊÆ¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¾¦¿Í¤ä¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤«¤éºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¹âÍøÂß¤·¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê(ÃæÂ¼È»¿Í)ÇÛ²¼¤ÎÌò¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤³¤È¤ËÃúÇ«¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¡¢Ïµé´¤Ä¤«¤Þ¤Ä¤ê¸õ¡×¤È½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ø¥ó¤äÆÇÊª¤òÍÑ¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¿ÍÊª¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÃæ¶þ»Ø¤Î¥Ò¡¼¥ë¡¦¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤ò±é¤¸¤¿ÌðÌîÀ»¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤ÇÈþÇ»¼é¸î¡¦ÅÚ´ôÍê½ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Íê½ã¤ÏËÜÌÚ²í¹°±é¤¸¤ëºØÆ£Æ»»°¤ËÆÇ»¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÅ¾À¸¤·¤ÆÆÇ¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¤Ï¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë»£±Æ¡¦¾ÈÌÀ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ó¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¼«¤éµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤°¦¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï2012Ç¯¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¡¢17Ç¯¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼çÄ¾¸×¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£º£²ó¡¢Æ±»þ¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æÇ·ÏÆ¤ÈÌðÌî¤À¤¬¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¡¢½ñ¾õ¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤ë
3ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï20»þ12Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ73.5¡ó¡£°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬½ñ¾õ¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬µ¯¤¤¿ÍâÆü¡¢¼£ºÑ¤ÏÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÔÃæ¤äËëÉÜ¤Ïº®Íð¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¼£ºÑ¤ÏÍª¡¹¤ÈÈ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤Î¼£ºÑ¤Î¼ê¤Ë¤Ï1Ëç¤Î½ñ¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤È¿åÌîÃéÍ§(¾®¾¾ÏÂ½Å)¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¸¥ºö¤ò¤â¤È¤ËÊÔ¤ß¤À¤·¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤òÀÅ¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÌ¾¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸æÍÑ¾¦¿Í¤ËÊÆ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£°Õ¼¡¤Ï¤½¤Î¾¦¿Í¤¬ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÌ¾¤¿¤Á¤ÏÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¶â¤òÇÛ¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò²Ô¤®¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊÆ¤ò½¸¤á¤ë¡£½ñ¾õ¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊÆ¤ÎÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼£ºÑ¤Ï½ñ¾õ¤ò°ìÊÍ(¤Ù¤Ä)¤¹¤ë¤ä¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÇË¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£¼£ºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤µç¤Ë¤¢¤¨¤°½îÌ±¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¡û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¸µ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
¤³¤³¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ê°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Á°²ó¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤ÏÊª¸ð¤¤¤ËÊ±¤·¤Æ»ÔÃæ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢½îÌ±¤Î»´¾õ¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÇÛ²¼¤Î¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç¤Ï°Õ¼¡¤Ë¤è¤ëÊÆ¤ÎÄó¶¡¤Î°ÍÍê¤òÎä¹ó¤ËÌµ»ë¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼£ºÑ¤µ¤Þ¤¬²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼£ºÑ¤Î¶¸µ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖÂçÊ®²Ð¤âº´ÌîÂçÌÀ¿À¤âÂç¿å³²¤âÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤â¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¼£ºÑ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤½¤ÎÈóÆ»¤Ö¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²óÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î½ªÂ©¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¶ÊÊ¥·ÊÁ²(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ)¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤·ÐÎò¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£1769(ÌÀÏÂ6)Ç¯¡¢¹¾¸ÍËÌÄ®Êô¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·Ìó18Ç¯´Ö¤½¤Î¿¦¤òÌ³¤á¤¿·ÊÁ²¤Ï½îÌ±¤«¤éÌ¾Êô¹Ô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£1771(ÌÀÏÂ8)Ç¯¤Ë·º»àÂÎ¤Îç¥Ê¬¤±(²òË¶)¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò°å»Õ¤¿¤Á¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¿ùÅÄ¸¼Çò(»³ÃæÁï)¤é¤¬²òË¶¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î°å³Ø½ñ¡Ø¥¿¡¼¥Ø¥ë¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¥¢¡Ù¤Î²òË¶¿Þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¸å¤Î¡Ø²òÂÎ¿·½ñ¡ÙÈ¯´©¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1784(Å·ÌÀ4)Ç¯¤Îº´ÌîÀ¯¸À(ÌðËÜÍªÇÏ)¤Ë¤è¤ëÅÄ¾Â°ÕÃÎ(µÜÂôÉ¹µû)°Å»¦»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»ö¸å½èÍý¤òÃ´Åö¤·´Ø·¸¼Ô¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¡¢À¾¥Î´ÝÎ±¼éµï¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸å¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ´ªÄêÊô¹Ô¤È¤·¤ÆÉü¸¢¤¹¤ë¡£·ÊÁ²¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ËÉðÅÄ¿®¸¼¤äÆÁÀî²È¹¯¤Ë»Å¤¨¤¿Éð¾¡¦¶ÊÊ¥µÈ·Ê¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£µÈ·Ê¤Ïº£¤Ç¤¤¤¦ÁÊ¾Ù¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢À¸³¶¤Ç75²ó¤âÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÁÊ¡¦ÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤Î¤ß¤Ç¡¢Â¾¤ÏÁ´¤ÆÇÔÁÊ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ä¥«¥é¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢ºÛ¤¯Â¦¤ÎÊô¹Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î°ø²Ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
·ÊÁ²¤ò±é¤¸¤¿Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î62ºÐ¡£À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥µ¥ó¥¸¤ä¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï2022Ç¯¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡õÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Âè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢1787(Å·ÌÀ7)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢ÄÕ½Å¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ËÆ°¤¯¡£»ÔÃæ¤Ç¤ªµß¤¤¶ä¤¬½Ð¤ë¤È¿¨¤ì²ó¤ëÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¶§¿Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î´íµ¡¤Ëñ¥ÁÖ¤È¶î¤±¤Ä¤±¡¢°ìÌð¤Ç¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¸æÀè¼êÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¥âÊ¿¤ÈÆ±¤¸¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤ÏÄÕ½Å¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤ò±é¤¸¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡£ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¾ôÎÜÍþÉÙËÜÀá¤ÎÂÀÉ×¤Ç¤¢¤êÉÙËÜÀá¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£°ì»þ¾ôÎÜÍþ³¦¤òÎ¥¤ìÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®¤ÇÊÆÌä²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»Õ¤Ç¤¢¤ë½éÂåÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×¤¬»àµî¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆóÂåÌÜÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×(´²°ìÏº)¤Î¸å¸«¿Í¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬½é½Ð±é¡£ºØµÜÂÀÉ×¤Ï1727(µýÊÝ12)Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÆóÂåÌÜ¤è¤ê27ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÉÍ¤Ï´²°ìÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ì¤ª¤¹¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÉô²¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô±é¤¸¤ëÉþÉôÈ¾Â¢¡£È¾Â¢¤ÏÇò²ÏÈÍ(¸½ºß¤ÎÊ¡Åç¸©Çò²Ï»Ô)¤Ë»Å¤¨¤¿Éð»Î¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ëÉþÉôÈ¾Â¢ÀµÀ®¤Î²È·Ï¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¤ÏÉþÉôÀµÎé¡£Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤È¤·¤ÆËëÀ¯¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¹¾¸Í²ÈÏ·¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡£¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿Äê¿®Æ±ÍÍ¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁðÁÐ»æ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢²«É½»æ¤Î¼ý½¸¤âÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÀ¤¡¹Ç·»Ñ(¤è¤è¤Î¤¹¤¬¤¿)¡Ù¤È¤¤¤¦Æüµ¤ò¡¢Ìó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Â³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆüµ¤ÏÅö»þ¤ÎËëÉÜ¤ä½ôÈÍ¤È¤Î¸òÎ®¡¢Î¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ØÉþÉôÆüµ¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Åç¸©½Ð¿È¤Î51ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬½é½Ð±é¡£Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿¹ÏÆÏÂÀ®¤òÍ¶¤¤¥³¥ó¥Ó±î´äÀÐ¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡Ø¿Ê¤á!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢CD¡ÖÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢¿Íµ¤¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ºß¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ»ÔÃæ¤Îº®Íð¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ²«É½»æ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Äê¿®¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾Â¢¤«¤éÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È°ìÅ¾¡¢ÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½îÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾åÁØÉô¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÂç±ü¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡¦¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¡Ë¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ëÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤µ¤ó¡Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºê¤¬Á°²ó¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿È¢¤ÎÃæ¿È¤ÏÆÁÀî²È´ð(±üÃÒºÈ)¤Î»à°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¼êÂÞ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾Ê¿Éð¸µ(ÀÐºä¹ÀÆó)¤Î»à¸å¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êÂÞ¤À¤Ã¤¿¤¬¼£ºÑ¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤ä¤Ï¤êÉð¸µ¤ÎÉÔ¿³¤Ê»à¤â¼£ºÑ¤¬¹õËë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£1¤ÄÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤ç¤¦7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè34ÏÃ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡×¤Ç¤Ï¼óºÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼ÁÁÇ·ðÌó¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤ªÊú¤¨¤ò½¸¤á¡Ö½ñ¤ò°Ê¤Æ¹³¤¤¤Æ¤¨¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
(C)NHK
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ(¤¦¤Á¤³¤ï¤·¤¨¤ó¤¿¤á¤Î¤¯¤É¤¯)¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè33ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ37Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ78.9¡ó¡£ÄÕ½Å¤¬´îÂ¿Àî²ÎËû(À÷Ã«¾ÂÀ)¤Ë¡¢¿·Ç·½õ(°æÇ·ÏÆ³¤)¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ä¤é¤µ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎÊèÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£ÊèÁ°¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÊèÀÐ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¿·Ç·½õ¤Î°äÂÎ¤òÅÚÃæ¤ËËä¤á¤¿¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤¬ÄÕ½Å¤Î¤½¤Ð¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Î´é¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎËû¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¢¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ë²¿Ëç¤«¤Î³¨¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï³¨¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤Î°ìËç°ìËç¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²Ö¤äÃî¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤Æ¤¨¤À¤Ê¡Ä¡×ÄÕ½Å¤Î¸±¤·¤¤É½¾ð¤¬¤ï¤º¤«¤Ë´Ë¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¿¤ò¡¢»æ¤Î¾å¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë½þ¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÎËû¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¿·Ç·½õ¤ò¡¢¤³¤³¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤ÆËä¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Ë¡¢²ÎËû¤¬¤Ý¤Ä¤ê¤È¡Ö¿·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ»à¤ó¤À? ¤¤¤¤´é¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¹û¤ì¤¿½÷¤ÈÂÈ´¤±¤ò¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤À¿·Ç·½õ¡£ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤´é¤À¤Ã¤¿¤è¡Äº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤´é¤Ç¡¢ÃËÁ°¤Ç¡£¤Ê¤¢¡Ä¤ªÁ°¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è!¡×ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤À¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡ÖÈá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ÄÕ½Å¤Ë³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤ÇÄÕ½Å¤¬µß¤ï¤ì¤ë»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿·Ç·½õ¤ò¼º¤¯¤·Èá¤·¤ß¤ÎÊ¥¤ËÄÀ¤àÄÕ½Å¡£¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤Î¤ÏµÁ·»Äï¤Ç¤¢¤ë²ÎËû¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ë½¼«´þ¤È¤Ê¤ê¤¹¤µ¤ß¤¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÎËû¤¬ÌöÆ°´¶¤ËËþ¤Á¤¿³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÕ½Å¤¬À¸µ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïº£²ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÄÕ½Å¼«¿È¤¬³¨¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤òµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿·¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¤¬¡¢ËþÂ¤·¤¿»à´é¤ò¤¤Á¤ó¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤ë¤Î¤¬²¿¤«¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡×¡Ö²ÎËû¤Î³¨¤¬Èá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ÄÕ½Å¤Ë³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´Ø¤ï¤ë2¿Í¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÍÍ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢²ÎËû¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿³¨¤Ï1788(Å·ÌÀ8)Ç¯¤ËÃî¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¶¸²Î³¨ËÜ¡Ø²èËÜÃîÀñ(¤¨¤Û¤ó¤à¤·¤¨¤é¤ß)¡Ù¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½É²°ÈÓÀ¹(ËôµÈÄ¾¼ù)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅöÂå°ìÎ®¤Î¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤¬±Ó¤ó¤À¶¸²Î¤È¡¢²ÎËû¤ÎÀºåÌ¤ÇÈþ¤·¤¤º«Ãî¤Î³¨¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¸²Î¤ÎÞ¯Íî¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤È¼Ì¼ÂÅª¤Êº«Ãî¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë·æºî¤À¡£
ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤Î°äÂÎ¤ò¼«¤éËä¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î½îÌ±¤ÎËäÁò¤ÏÅÚÁò¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î½îÌ±¤ÏÊîÄó»û¤ÎÊèÃÏ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ï»û¤Î¶¦Æ±ÊèÃÏ¤äÂ¼¤Î¶¦Æ±ÊèÃÏ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËäÁò¤Ï°äÂÎ¤òºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´½¤ËÇ¼¤á¤ëºÂ´½¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°äÂÎ¤òºÂ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç´½¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËäÁò¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡£ÊèÀÐ¤Ï¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½îÌ±¤ÏÌÚÀ½¤ÎÂ´ÅãÇÌ¤ä¾®¤µ¤ÊÀÐ¤òÊèÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡üÄÕ½Å¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»É¤µ¤ì¤¿¿·Ç·½õ
2ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ29Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ74.2¡ó¡£¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË(ÌðÌîÀ»¿Í)¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¿·Ç·½õ¤Î¸ª¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°å¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ý¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃ×Ì¿½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿Ï¤Ë¤ÏÆÇ¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£½ù¡¹¤ËÂ¼è¤ê¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿·Ç·½õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ò²¿¤È¤«Îå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤Â³¤±¤¿¡£ÉÏË³»ø¤Î»°ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¿²ì¸»Æâ(°ÂÅÄ¸²)¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¤âºÍ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¯(¾®Ìî²ÖÍü)¤ä¤È¤èË·¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¿·Ç·½õ¤ÏÃ²¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿·Ç·½õ¤ò¡¢ÄÕ½Å¤Ï»ú¤¬¤¦¤Þ¤¯ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤â¤¤¤¤ÃÍÂÇ¤Á¤Î¤¢¤ëÃË¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÎËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÕ½Å¤ò¼é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä²¶¤Ï¡ÄÀ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëÃË¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯¿·Ç·½õ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÂ¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤è¤·¤Æ¤¯¤À¤»¤¨¤è¡¢¿·¤µ¤ó¡£¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡Á¡×ÄÕ½Å¤Ï¿·Ç·½õ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿·Ç·½õ¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¿·¤µ¤ó! ¿·¤µ¤ó¡Ä¿·¤µ¤ó!¡×ÄÕ½Å¤Ï¶¶¤Î¾å¤Ç¿·Ç·½õ¤ò¤¢¤ª¸þ¤±¤Ë¿²¤«¤»¡¢¤½¤Î´é¤ò¸«¤ë¡£¿·Ç·½õ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬²¿ÅÙ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¿·Ç·½õ¤¬ºÆ¤ÓÌÜ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡û14Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÍ§¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÄÕ½Å¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ÎµÞ¤¹¤®¤ëÂà¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å¤¬¿·Ç·½õ¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2ÏÃ¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡ØÓË¸Æ¸æ¹¾¸Í¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£1773(°Â±Ê2)Ç¯¡¢µÈ¸¶¤ËµÒ¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤¿¤á¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤Î½øÊ¸¤òÊ¿²ì¸»Æâ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¡£¿·Ç·½õ¤È¤Õ¤¯¤¬ÂÈ´¤±¤·¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢14Ç¯´Ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿¼¤¯¸ò¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿Í§¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ï¤«¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÕ½Å¤È¿·¤µ¤ó¤Î¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤¿¡×¡Ö¿·¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´ÄìÄÕ½Å¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄÕ½Å¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¿ÆÍ§¤ò¼é¤Ã¤Æ´Ç¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·Ç·½õ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ï¡¢1787(Å·ÌÀ7)Ç¯¤Ë¹¾¸Í¤äÂçºä¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò´Þ¤à30¤«½ê¤¢¤Þ¤ê¤ÇÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÁí¾Î¡£¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯À¸·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í¤Ç¤ÏÌó5,000¿Í¤¬»²²Ã¤·ÊÆ²°¡¦¼Á²°¡¦¶âÂß¤·¤Ê¤ÉÌó500¸®¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÎË½Æ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Î¬Ã¥¤äÊü²Ð¤Ï²ü¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÊÆ¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊÆ¾¦¿Í¤ä¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤«¤éºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¹âÍøÂß¤·¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê(ÃæÂ¼È»¿Í)ÇÛ²¼¤ÎÌò¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤³¤È¤ËÃúÇ«¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¡¢Ïµé´¤Ä¤«¤Þ¤Ä¤ê¸õ¡×¤È½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ø¥ó¤äÆÇÊª¤òÍÑ¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¿ÍÊª¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÃæ¶þ»Ø¤Î¥Ò¡¼¥ë¡¦¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤ò±é¤¸¤¿ÌðÌîÀ»¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤ÇÈþÇ»¼é¸î¡¦ÅÚ´ôÍê½ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Íê½ã¤ÏËÜÌÚ²í¹°±é¤¸¤ëºØÆ£Æ»»°¤ËÆÇ»¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÅ¾À¸¤·¤ÆÆÇ¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¤Ï¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë»£±Æ¡¦¾ÈÌÀ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ó¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¼«¤éµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤°¦¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï2012Ç¯¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¡¢17Ç¯¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼çÄ¾¸×¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£º£²ó¡¢Æ±»þ¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æÇ·ÏÆ¤ÈÌðÌî¤À¤¬¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¡¢½ñ¾õ¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤ë
3ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï20»þ12Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ73.5¡ó¡£°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬½ñ¾õ¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬µ¯¤¤¿ÍâÆü¡¢¼£ºÑ¤ÏÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÔÃæ¤äËëÉÜ¤Ïº®Íð¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¼£ºÑ¤ÏÍª¡¹¤ÈÈ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤Î¼£ºÑ¤Î¼ê¤Ë¤Ï1Ëç¤Î½ñ¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤È¿åÌîÃéÍ§(¾®¾¾ÏÂ½Å)¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¸¥ºö¤ò¤â¤È¤ËÊÔ¤ß¤À¤·¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤òÀÅ¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÌ¾¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸æÍÑ¾¦¿Í¤ËÊÆ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£°Õ¼¡¤Ï¤½¤Î¾¦¿Í¤¬ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÌ¾¤¿¤Á¤ÏÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¶â¤òÇÛ¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò²Ô¤®¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊÆ¤ò½¸¤á¤ë¡£½ñ¾õ¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊÆ¤ÎÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼£ºÑ¤Ï½ñ¾õ¤ò°ìÊÍ(¤Ù¤Ä)¤¹¤ë¤ä¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÇË¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£¼£ºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤µç¤Ë¤¢¤¨¤°½îÌ±¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¡û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¸µ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
¤³¤³¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ê°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Á°²ó¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤ÏÊª¸ð¤¤¤ËÊ±¤·¤Æ»ÔÃæ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢½îÌ±¤Î»´¾õ¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÇÛ²¼¤Î¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç¤Ï°Õ¼¡¤Ë¤è¤ëÊÆ¤ÎÄó¶¡¤Î°ÍÍê¤òÎä¹ó¤ËÌµ»ë¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼£ºÑ¤µ¤Þ¤¬²èÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼£ºÑ¤Î¶¸µ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖÂçÊ®²Ð¤âº´ÌîÂçÌÀ¿À¤âÂç¿å³²¤âÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤â¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¼£ºÑ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤½¤ÎÈóÆ»¤Ö¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²óÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î½ªÂ©¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¶ÊÊ¥·ÊÁ²(Ê¿ÅÄ¹ÌÀ)¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤·ÐÎò¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£1769(ÌÀÏÂ6)Ç¯¡¢¹¾¸ÍËÌÄ®Êô¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·Ìó18Ç¯´Ö¤½¤Î¿¦¤òÌ³¤á¤¿·ÊÁ²¤Ï½îÌ±¤«¤éÌ¾Êô¹Ô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£1771(ÌÀÏÂ8)Ç¯¤Ë·º»àÂÎ¤Îç¥Ê¬¤±(²òË¶)¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò°å»Õ¤¿¤Á¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¿ùÅÄ¸¼Çò(»³ÃæÁï)¤é¤¬²òË¶¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î°å³Ø½ñ¡Ø¥¿¡¼¥Ø¥ë¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¥¢¡Ù¤Î²òË¶¿Þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¸å¤Î¡Ø²òÂÎ¿·½ñ¡ÙÈ¯´©¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1784(Å·ÌÀ4)Ç¯¤Îº´ÌîÀ¯¸À(ÌðËÜÍªÇÏ)¤Ë¤è¤ëÅÄ¾Â°ÕÃÎ(µÜÂôÉ¹µû)°Å»¦»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»ö¸å½èÍý¤òÃ´Åö¤·´Ø·¸¼Ô¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¡¢À¾¥Î´ÝÎ±¼éµï¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸å¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ´ªÄêÊô¹Ô¤È¤·¤ÆÉü¸¢¤¹¤ë¡£·ÊÁ²¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ËÉðÅÄ¿®¸¼¤äÆÁÀî²È¹¯¤Ë»Å¤¨¤¿Éð¾¡¦¶ÊÊ¥µÈ·Ê¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£µÈ·Ê¤Ïº£¤Ç¤¤¤¦ÁÊ¾Ù¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢À¸³¶¤Ç75²ó¤âÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÁÊ¡¦ÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤Î¤ß¤Ç¡¢Â¾¤ÏÁ´¤ÆÇÔÁÊ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ä¥«¥é¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢ºÛ¤¯Â¦¤ÎÊô¹Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î°ø²Ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
·ÊÁ²¤ò±é¤¸¤¿Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î62ºÐ¡£À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥µ¥ó¥¸¤ä¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï2022Ç¯¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡õÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Âè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢1787(Å·ÌÀ7)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢ÄÕ½Å¤ÈÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ËÆ°¤¯¡£»ÔÃæ¤Ç¤ªµß¤¤¶ä¤¬½Ð¤ë¤È¿¨¤ì²ó¤ëÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¶§¿Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î´íµ¡¤Ëñ¥ÁÖ¤È¶î¤±¤Ä¤±¡¢°ìÌð¤Ç¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¸æÀè¼êÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¥âÊ¿¤ÈÆ±¤¸¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤ÏÄÕ½Å¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤ò±é¤¸¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡£ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¾ôÎÜÍþÉÙËÜÀá¤ÎÂÀÉ×¤Ç¤¢¤êÉÙËÜÀá¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£°ì»þ¾ôÎÜÍþ³¦¤òÎ¥¤ìÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®¤ÇÊÆÌä²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»Õ¤Ç¤¢¤ë½éÂåÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×¤¬»àµî¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆóÂåÌÜÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×(´²°ìÏº)¤Î¸å¸«¿Í¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬½é½Ð±é¡£ºØµÜÂÀÉ×¤Ï1727(µýÊÝ12)Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÆóÂåÌÜ¤è¤ê27ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÉÍ¤Ï´²°ìÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ì¤ª¤¹¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÉô²¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô±é¤¸¤ëÉþÉôÈ¾Â¢¡£È¾Â¢¤ÏÇò²ÏÈÍ(¸½ºß¤ÎÊ¡Åç¸©Çò²Ï»Ô)¤Ë»Å¤¨¤¿Éð»Î¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ëÉþÉôÈ¾Â¢ÀµÀ®¤Î²È·Ï¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¤ÏÉþÉôÀµÎé¡£Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤È¤·¤ÆËëÀ¯¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¹¾¸Í²ÈÏ·¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡£¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿Äê¿®Æ±ÍÍ¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁðÁÐ»æ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢²«É½»æ¤Î¼ý½¸¤âÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÀ¤¡¹Ç·»Ñ(¤è¤è¤Î¤¹¤¬¤¿)¡Ù¤È¤¤¤¦Æüµ¤ò¡¢Ìó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Â³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆüµ¤ÏÅö»þ¤ÎËëÉÜ¤ä½ôÈÍ¤È¤Î¸òÎ®¡¢Î¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ØÉþÉôÆüµ¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Åç¸©½Ð¿È¤Î51ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬½é½Ð±é¡£Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿¹ÏÆÏÂÀ®¤òÍ¶¤¤¥³¥ó¥Ó±î´äÀÐ¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡Ø¿Ê¤á!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢CD¡ÖÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢¿Íµ¤¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ºß¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ»ÔÃæ¤Îº®Íð¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ²«É½»æ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Äê¿®¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾Â¢¤«¤éÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È°ìÅ¾¡¢ÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½îÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾åÁØÉô¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÂç±ü¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡¦¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¡Ë¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ëÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤µ¤ó¡Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºê¤¬Á°²ó¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿È¢¤ÎÃæ¿È¤ÏÆÁÀî²È´ð(±üÃÒºÈ)¤Î»à°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¼êÂÞ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾Ê¿Éð¸µ(ÀÐºä¹ÀÆó)¤Î»à¸å¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êÂÞ¤À¤Ã¤¿¤¬¼£ºÑ¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤ä¤Ï¤êÉð¸µ¤ÎÉÔ¿³¤Ê»à¤â¼£ºÑ¤¬¹õËë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£1¤ÄÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤ç¤¦7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè34ÏÃ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡×¤Ç¤Ï¼óºÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼ÁÁÇ·ðÌó¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤ªÊú¤¨¤ò½¸¤á¡Ö½ñ¤ò°Ê¤Æ¹³¤¤¤Æ¤¨¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
(C)NHK
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é