196.7万回再生され注目を浴びているのは、飼い主さんに気づいた猫ちゃんの可愛すぎる反応。「『あっ主しゃん～』って感じでこっち来んの可愛すぎ」「やっぱり猫って良いね～」と、心をときめかせてしまった視聴者が続出しているようです。

【動画：窓の外を眺める猫→横にいた『飼い主さんの存在』に気付いた次の瞬間…】

お外を見ているむぎちゃん

TikTokアカウント「むぎあお」に投稿されたのは、マンチカンのむぎちゃんが窓の外を眺めていたときの出来事。何かを注意深く観察していたというむぎちゃん。外に気になるものでもあったのでしょうか？

むぎちゃんは窓枠に上半身を寄りかからせたようなポーズで、おててはお腹の下にしまっている状態（おててないない）だったそう。

飼い主に気づくと…？

大きな目をきょろきょろさせて外を観察していたむぎちゃんですが、飼い主さんがじわじわ近づいていることに気づいたようです。すると、窓から目を離し、「んにゃ」と一声鳴いて、すぐさま駆け寄ってきたのだとか！

「外に何かいたよ！」という報告なのか「近くにいるなら言ってよ！」という文句なのか、はたまた「手が空いたなら遊ぼうよ！」というお誘いなのか…。いずれにしても、むぎちゃんの可愛い声と行動には、誰もがメロメロになってしまったことでしょう！

何をしても可愛いむぎちゃん

飼い主さんに気づいて駆け寄ってくるだけで、とてもキュートなむぎちゃん。

一緒に暮らしているスコティッシュフォールドのあおちゃんと顔をくっつけて眠ったり、立ち上がって「ちょうだいちょうだい」と朝ごはんを催促したり…。ちょっとくしゃみをするだけでも可愛いのだそうです。

可愛い声を上げて駆け寄ってくるキュートなむぎちゃんを見た視聴者は「まん丸もふもふ可愛い」「おててないないも可愛い」と、すっかり魅了されてしまったようです。

TikTokアカウント「むぎあお」には、むぎちゃんとあおちゃんはもちろん、ゴールデンレトリバーのこはるちゃんや飼い主さんの赤ちゃんも登場していますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むぎあお」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。