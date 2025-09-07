フィギュアスケート木下グループ杯第2日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯第2日が6日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。ペアのショートプログラム（SP）では、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が79.94点で首位発進した。

23、25年の世界一ペアが貫禄を見せた。ほぼノーミスでまとめ、自己ベスト80.99点に肉薄する79.94点。演技後に三浦がガッツポーズを見せれば、やや遅れて木原も拳を握る。「（三浦の）ガッツポーズが横で見えたので、便乗ガッツポーズしてました」と笑みを浮かべた。

昨季はシーズン序盤から完璧を求めすぎたが、今季は心の余裕が違う。この日もレベルの取りこぼしはあったものの、「まずは十分かな」と木原。三浦も「エレメンツのフィーリングだけで言うと昨季より良かった。このSPは自信を持ってシーズンを駆け抜けられる」と話した。

シーズンインまで、拠点のカナダで充実の練習を積んできた。三浦は「龍一君が新しいゲームを買って毎日楽しそうだったので、それもあるのかな」と笑って明かした。

野球が大好きな木原はMLBのゲームをゲット。自身の顔をスキャンしてメジャーリーガーになりきり、大谷翔平をはるかに超えるMLB新記録のシーズン256発ペースで本塁打を量産している。競技のスコアでも世界新への意欲を問われると「頑張ります！」と力を込めた。

7日は新フリー「グラディエーター」を初めて演じる。三浦が「怪我なく笑顔で滑り切りたい」と言えば、「軽い気持ちでやってきたことをある程度、出せればいいかな」と木原。力み過ぎず自然体で、“りくりゅう”が舞う。



