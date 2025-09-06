Stellantisジャパン株式会社は、プジョー「308 GT Hybrid」をベースにした限定モデル「308 GT Hybrid Selenium Edition」を発売した。

同モデルは、308シリーズとして初採用となる限定色「セレニウムグレー」をまとい、上質かつ落ち着いた印象を演出している。独自のi-Cockpit®や先進装備を備えた308 GT Hybridの特性に、特別なカラーリングを加えた限定車となり、販売は100台限定で、価格は4,850,500円（税込）。

プジョー 限定車「308 GT Hybrid Selenium Edition」を発売

静けさをまとったような美しいグレーの限定色「セレニウムグレー」を308に初めて採用 100台限定で、9月4日（木）より全国のプジョー正規ディーラーにて発売

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、プジョーのCセグメントハッチバック「PEUGEOT 308 GT Hybrid」の限定モデル「308 GT Hybrid Selenium Edition（サンマルハチ ジーティー ハイブリッド セレニウム エディション）」を、100台限定で、9月4日（木）より、全国のプジョー正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、4,850,500円（税込）です。

PEUGEOT 308は、個性際立つデザインと上質なインテリア、そしてダイナミックな走りを強みに、同クラスの新基軸を打ち立てたCセグメントコンパクトモデルです。さらに、ブランドが誇る独自設計のi-Cockpit®や、ショルダー部までをサポートするマルチポイントランバーサポート付きフロントシートなど、プジョーならではの先進装備が、ドライバーに深い没入感と快適性をもたらします。

その中でも「308 GT Hybrid」は、最新世代のハイブリッドシステムを搭載し、スムーズで心地よい加速と伸びやかな走りも体感できるモデルです。

今回その308に初めて採用された「セレニウムグレー」は、2023年にPEUGEOT 2008で初めて導入され、好評を博したボディカラーです。落ち着きを感じさせるグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせます。

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.peugeot.co.jp/range/new-peugeot-308.html

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社