カーライフに欠かせないメンテナンスのひとつが「エンジンオイル交換」である。ところが、ネット上で「おすすめオイル」と検索すると、口コミやレビューが溢れており、中には広告やサクラのような投稿も少なくない。結果として「結局どのオイルを選べばいいのか分からない」と悩むユーザーは多い。

そんなときに参考になるのが、実店舗での売れ筋ランキングである。特にオートバックスやイエローハットといった大手カー用品店は、実際にユーザーが商品を手に取り、納得して購入しているため、信頼できる人気の指標といえる。

今回は、両店舗の売れ筋エンジンオイルTOP10を紹介する。次回のオイル交換時に迷ったら、ぜひ参考にしてほしい。

売れ筋オイルランキング 1位

オートバックス 1位

カストロール GTX UC

長年支持され続ける定番オイル。幅広い車種に対応しており、エンジン内部をクリーンに保ちながら確かな保護性能を発揮する。価格も手頃でコストパフォーマンスに優れるため、リピーターが多い。特に日常の街乗りや通勤・買い物中心のユーザーに人気だ。

イエローハット 1位

SHELL HELIX CITY（レッドアンドイエロー）

都市走行向けに開発されたモデル。頻繁なストップ＆ゴーに強く、省燃費性とエンジン清浄性能を兼ね備えている。街中をメインに走るドライバーから支持されており、安心して日常的に使える一本といえる。

売れ筋オイルランキング 2位

オートバックス 2位

カストロール マグナテック

分子レベルでエンジン内部に吸着し、エンジン始動時から摩耗を防ぐ独自技術が特徴。アイドリングストップ車や短距離走行が多いクルマにぴったりで、「走り出しから安心感がある」と評価されている。

イエローハット 2位

カストロール マグナテック

オートバックスと同じく2位にランクイン。どちらの店舗でも評価が高いことから、ユーザーにとって信頼できる「定番オイル」であることが分かる。

売れ筋オイルランキング 3位

オートバックス 3位

オートバックス AQ.SCOOP

オートバックスのプライベートブランド。リーズナブルな価格設定ながら、一定の性能を確保しており、コストを抑えつつ安心して使いたいユーザーから支持されている。

イエローハット 3位

カストロール EDGE

高温・高負荷時にも安定した潤滑性能を発揮する高性能モデル。スポーツ走行や高速道路を多用するユーザーから選ばれており、パワフルなエンジン性能を引き出したい人におすすめだ。

4位～10位（簡潔に紹介）

オートバックス

イエローハット

カストロール EDGE … 高性能を求めるユーザー向けのロングセラー。 オートバックス AQ.AVANTE … コスパに優れたプライベートブランド。 オートバックス Vantage SPIRIT … 手軽に交換できるリーズナブルなモデル。 モービル モービル1 … 世界的ブランドの高性能オイル。耐久性に優れる。 アクトプラス アクトプラス … 国産ブランドで安心感のあるスタンダード品。 シェル シティー … 都市型走行向け、省燃費性が高い。 BP バービスシリーズ … 長年の定番ブランドでリピーターに人気。

まとめ

ルート産業 モリドライブ リファインプラス … 添加剤技術でエンジン保護。 イエローハット モーターオイルSL … 店舗オリジナルでコスパ重視。 イエローハット MAGMAX ディーゼルライト … ディーゼル車向けに特化。 SHELL HELIX UT EURO … 欧州車ユーザーから支持されるモデル。 イエローハット MAGMAX GPLプレミアム … 長距離ユーザーに好評。 BPカストロール GTXウルトラクリーン … エンジン内部を清浄に保つ。 ジョイフル エナジールブ リカバリー … コスパに優れた隠れた人気商品。

エンジンオイルは、車の性能と寿命を左右する大切なアイテムだ。しかし、情報が多すぎて迷ってしまうのも事実。そんなとき、オートバックスやイエローハットといった実店舗の売れ筋ランキングは、実際に多くのユーザーに選ばれた「信頼の証」である。

「どのオイルを選べばいいのか迷ったら、ランキング上位の製品を選べば間違いない」。そう言えるほど、実店舗のデータは頼りになる存在だ。ぜひ次回のオイル交換時に、このランキングを参考にしてほしい。