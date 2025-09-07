「シラフではない状態で女子高校生を凌辱したに違いない」──36年前に起きた、史上最悪の少年犯罪「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の報を聞き、 薬物依存症のリハビリを支援する施設「DARC」代表の近藤恒夫氏は、まずそう感じたという。

【写真】女子高生がコンクリート詰め遺体で発見された当時の現場

当時16〜18歳の少年らが、性的暴行や凄惨な集団リンチにより殺害し、コンクリートに詰めて遺棄するというあまりに残虐な事件。この事件の背景には“シンナー依存による連帯”があったのではないか──。

少年犯罪を中心に40年以上ルポライター・ノンフィクション作家として活躍する藤井誠二氏が、「DARC」近藤氏への取材を通してたどり着いた “ある仮説”とは。著書『少年が人を殺した街を歩く 君たちはなぜ残酷になれたのか』（論創社）より一部抜粋して再構成。【全4回中の第4回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

クスリを離れるとバラバラ

「一見グループになっているけど、クスリを離れるとバラバラですよ。自分の世界にはいってるわけですから」と近藤氏は指摘する。輪姦の最中、その横でまるで自分には関係ないかのようにファミコンに興じていたタイプもいた。どうして、そこまで己を閉ざすことができるのか、僕は疑問だった。

少年たちが少女を監禁していた40日間の後半になると、頻繁にリンチを加えていく。その時期、彼らの意識は完全に倒錯していた。例えば、「オマエがいるから布団が汚れた」と因縁をつけてリンチが始まっていくのである。

「主犯格は完全に薬物依存になって、そういう状態になっていると思う。一人ひとりはそんなに凶悪な少年たちじゃないと思うんですよ。でも、クスリっていうのは人格をどんどん破壊していって、自己中心の人格を形成していく。自己中心にならないとそんなことできないでしょう。それがエスカレートしていって、そうするとなにがいちばん怖いかというと、自分の人生や命も大事にしなくなるし、他人の命も大事だってことがわからなくなる。生命に対する意識が破壊される」

女子高校生を監禁した少年たちは、さんざん凌辱した挙げ句、次第に彼女の存在を「お荷物」にしていく。だんだん近づかなくなっていき、衰弱しきった彼女を部屋に放置するようになっていく。互いに責任をおしつけあっていくのである。

「もう責任を取る能力がない。だんだん、女子高校生が邪魔になっていくわけでしょう。それは自分たちが自由を失っているわけだから、その子がいるだけで自分たちがその状況をコントロールしていかなくてはいけなくなる。そうすると、誰がやるとか、おれはいやだとか始まる」

近藤氏の論理は、僕がこの事件に対して抱いていた「疑問」のひとつをはからずも説明するものとなった。こうもシンナーなどの薬物は人間を変えてしまうのか。

薬物問題と非行問題の関係性

しかし、薬物と少年たちの「非行」をたやすく結びつけるのはよくない、と近藤氏は言う。

「薬物問題と非行問題は混同してはいけない。非行というのは、薬物依存の結果起こる症状だとして、症状をとらえて非行、非行と言っている。あるいは非行に走ったからシンナーを吸ったんだとかいう考え方。シンナー吸って、家を壊したりしている少年をとらえて、シンナーイコール非行少年ということになってしまっているけれど、そこは分けて、まずはどうしてシンナーを吸うようになったのかを考えて、問題をピックアップしなければならない」

近藤氏は、まず家庭の中で少年を取り巻く「不安」を理由に挙げた。

「家族の“ルール”というのはある意味では大事。昨日はほめられた。今日は酔っぱらった親父に殴られた。これを繰り返されると、子どもが予測つかないのね。つまり、子どもというのは成長の過程で、こういうことした結果、こういうふうに怒られるというふうに予測するようになる。それが予測できて先のイメージというか、自分のとった行動の意味、先の予測を立てる。

しかし、それができないと不安になる。いちばん悪いのは不安を持って生きること。だから、不安をなくすために薬物依存にいく。それは要因じゃないけれど、入り込む種になってしまっている」

この論理も、女子高校生を監禁した部屋の主であったCの家庭と符合する。彼の父親は毎日のように泥酔して帰宅、ときには母親から息子の失態を聞き、体罰を加えることもあった。しかし、あるときを境にそのやり方を放棄。理由をたずねる息子に「そうある本に書いてあったから」としか答えなかった。裁判の中でそのCはこの件で父親に対して信頼が持てなくなったことを陳述している。

「この時期というのは、親よりも友だちをかばう時期。そして、グループになりたがる。そこで大事なのは、その中で自分がいいかっこできるかってこと。オートバイにいくやつはオートバイにいくだろうし、ヤクザの好きなやつはヤクザにいくだろう。それは子ども一人ひとりが持っている才能の問題だから、そこにいくのがいいとか悪いとかそういう問題ではなく、その中での自分のプライドの問題だと思う。いいプライドを持てない子っていうのは、必ず環境のどこかに問題がある」

人生をやりなおすためにベストな方法とは

では、シンナーなどによるドラッグ・アディクションの共通病理に対抗するためにはどうしたらいいのだろうか。

「そういう少年が良く変わっていくためには、前に言った4つ（編集部註：自由、成長、創造性、善意）を取り戻すことが大切。でも、それは少年院や刑務所ではだめ。自由のないところでは、自由を選択できないんだから。自由とか創造性とかないところでは反省にならない。反省させられるハメになったとしか思わない。ベストな方法とは、彼らがクスリを使ったときの年齢に戻らなくてはいけない。それが彼らの人生のスタート。その年齢からやり直すことです」

薬物依存が引き起こす人間破壊の論理で、この事件のすべてが説明できるわけではない。だが、僕たちが見落としていた数々の視点がそこにはあった。

（了。第1回から読む）

【著者プロフィール】

藤井誠二（ふじい・せいじ）

1965年愛知県生まれ。高校時代より社会運動にかかわりながら、取材者の道へ。著書に、 『殺された側の論理』(講談社プラスアルファ文庫)、『光市母子殺害事件』(本村洋氏、宮崎哲弥氏と共著・文庫ぎんが堂)、人物ルポ集として、『「壁」を越えていく力』(講談社)、『路上の熱量』(風媒社)、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館新書)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との対話・河出文庫)、『沖縄アンダーグラウンド―売春街を生きた者たち』(集英社文庫)など著書・対談等50 冊以上。愛知淑徳大学非常勤講師として「ノンフィクション論」等を語る。ラジオのパーソナリティやテレビのコメンテーターもつとめてきた。