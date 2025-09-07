『べらぼう』第34回 “蔦重”横浜流星、時代の変化に抗うべく“意次”渡辺謙の屋敷を訪れる
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」が7日の今夜放送される。
【写真】意次（渡辺謙）と対面した蔦重（横浜流星）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第34回「ありがた山とかたじけ茄子」あらすじ】
老中首座に抜擢された定信（井上祐貴）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。そんな中、蔦重は狂歌師たちに豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太）は“筆を折る”と宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。
定信の政によって世の空気が一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって意次（渡辺謙）の屋敷を訪れる。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
