芳根京子、“妹”小川彩の応援へ 乃木坂46神宮公演に参戦「めちゃくちゃ可愛かったぁ」
女優の芳根京子が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、乃木坂46の神宮公演を観覧したことを報告。小川彩への応援メッセージを寄せた。
【写真】“妹”小川彩の応援へ駆けつけた芳根京子
乃木坂46は4日から7日にかけて、明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催中。
ストーリーズで芳根は「我が妹、あやちゃんの応援へ！ めちゃくちゃ可愛かったぁ 楽しかったぁ 今日も頑張ってね」とつづり、サイリウムと小川のアクリルスタンドを手にした写真を添えて投稿した。
芳根と小川はドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で共演し、小川は芳根演じる主人公の妹役を演じていた。その縁から“妹”の小川の応援に駆けつけたようだ。
引用：「芳根京子」インスタグラム（＠yoshinekyoko）
