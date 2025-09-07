『19番目のカルテ』最終回 “徳重”松本潤、難病を患う師匠“赤池”田中泯から“一言も喋らない”と宣言される
松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が7日の今夜放送される。
【写真】“徳重”松本潤、“赤池”田中泯の危機に直面
富士屋カツヒトの漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を実写ドラマ化する本作は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。
■最終回あらすじ
徳重の目の前で赤池（田中泯）が倒れた。赤池がバッド・キアリ症候群という難病を患い、心不全を起こしていることを見抜いた徳重は、魚虎総合病院に緊急搬送。茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）のオペにより一命を取り留めたものの、抜本的治療となる肝移植を行わなければ赤池の余命は1ヶ月ほどであるという残酷な診断が下される。
しかし、赤池は以降の治療を拒否。さらに治療を願う徳重に対し、あろうことか「これから一言も喋らない」と宣言する。問診を武器とする総合診療医にとって、沈黙は何よりの痛手。滝野（小芝風花）は赤池の本意がわからず苦悩するが、一方の徳重は冷静に動き始めていた…。
日曜劇場『19番目のカルテ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
