◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海 第１０節 富士市立１−０浜松開誠館（６日・富士市立高グラウンド）

リーグ後半戦がスタートし、富士市立が県総体の王者・浜松開誠館を１―０で破った。前半３７分にＭＦ竹内悠二（３年）が「今季リーグ戦初ゴールです」というミドルシュートを決めて先制。後半は押し込まれたが、一丸で守り切った。

コンディションは良くなかった。３年生は今月２日から２日間の日程で富士山へ登山。２年生も３日間のキャンプがあり、試合前日の５日は台風直撃で全体練習は中止。後半には足をつる選手が続出した。

それでも１点を守り抜いた。「プリンスは初出場で緊張した」というＧＫ山本潤人（２年）が、試合開始早々に打たれたミドルを横っ跳びでセーブ。後半のピンチも次々と止めた。

この試合に懸けていた。リーグ戦は開幕から６試合白星がなく、５月の県総体も３回戦で浜松南に１―２でまさかの敗北。夏休みには「リーグ再開戦で開誠館に勝つ」と練習に打ち込んできた。そして、その言葉通りに県王者を倒した。山本は「みんなが死ぬ気でやってくれた」と喜んだ。

今季リーグ戦初の２連勝を飾り、次節・１３日は藤枝東とぶつかる。「これから波に乗っていける」と竹内。白星を伸ばして台風の目になる。（里見 祐司）