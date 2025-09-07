1986年にニューヨーク・メッツをワールドシリーズ制覇に導き、1999〜2000年にはドジャースを率いたデービー・ジョンソン氏が、長い闘病生活の末、5日、82歳で死去した。

ジョンソン氏は選手として1965年から72年までオリオールズでプレーし、2度のワールドシリーズ優勝を経験。1975年から76年には読売ジャイアンツでもプレーした。監督としてはメッツ（1984〜90）、レッズ（1993〜95）、オリオールズ（1996〜97）、ドジャース（1999〜2000）、ナショナルズ（2011〜13）の5球団を率い、最優秀監督賞を2度受賞した。

長年メッツの広報を務めたジェイ・ホーウィッツ氏によると、妻スーザンさんが訃報を伝え、ジョンソン氏はフロリダ州サラソタの病院で亡くなったという。メッツは訃報を受け声明を発表。オーナーのスティーブ＆アレックス・コーエン夫妻は「デービー・ジョンソン氏の訃報に接し、私たちは深い悲しみに包まれています。ジョンソン氏の595勝は今なお球団史上最多であり、1986年にチームをワールドシリーズ優勝へ導いたことがその遺産の象徴です。選手としても13年の輝かしいキャリアを持ち、オリオールズで2度のワールドシリーズ制覇を成し遂げました。球団を代表し、ジョンソン氏のご家族、ご友人、そして彼の素晴らしい人生とキャリアに影響を受けたすべての方々に心からお悔やみを申し上げます」と追悼した。

かつての教え子たちもその死を惜しんだ。主砲だったダリル・ストロベリー氏は「私がプレーした中で最高の監督でした。私たちを自由にプレーさせてくれました」と語り、チームリーダーだったキース・ヘルナンデス氏は「間違いなく彼は私のキャリアを救ってくれました。フィールドで自分らしくいさせてくれ、厳しくすべき時と力を抜くべき時を見極めていました」と述べた。

また、エースだったドワイト・グッデン氏は「彼は私が19歳の時にチャンスを与えてくれました。デービーは困難な決断を恐れなかった。彼がいなければ、私のキャリアはここまで続かなかった」と語り、ロジャー・マクダウェル氏は「先見性のある人でした。選手の長所と短所を正確に把握し、チームとしても個人としても成功できるよう常に準備してくれました」と振り返った。