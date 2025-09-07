板野友美、家賃100万円超えも…“賃貸”住まいの理由明かす「本当はお家を買った方がいい」
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が、4日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に登場。豪華な“賃貸”新居を公開し、「購入しない」理由も説明した。
【写真】「憧れの新居！」“広々”した室内で長女と2ショットの板野友美
この日の放送は「芸能人新居初公開SP」と題した内容。板野は豪華な賃貸マンションで、夫でプロ野球ヤクルトの高橋奎二（27）と、3歳の娘と暮らしている。「こだわりの豪邸」として紹介された。
元AKB48でタレントの大家志津香（33）が板野の自宅を訪れるかたちで紹介。広さは占有面積220平方メートル、3LDKの間取りで、47畳のリビングダイニングには「100万円ちょっと…」というオーダーメイドのテレビ台。子ども部屋にはボルダリングなど、70万円をかけた遊具が設置されている。
大家が家賃について「100万円は超えている？」と聞くと、板野はうなずき。大家にだけ金額をささやくと、大家は「え、まって嘘でしょみてこれ鳥肌…ガチでヤバイ」などと驚いた。
板野は「家賃高い、ヤバイ」としながらも「家賃と養育費を合わせた金額を（夫婦で）折半してる」と説明。また、スタジオでは「本当はお家を買った方がいい」とも話し、「（夫が）野球選手だから、いつ変わるかわかんないから…」と、移籍などでその地を離れる可能性があると、家を購入できない事情を話した。
