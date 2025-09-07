白玉粉で“プルプル＆もっちもち”「チーズ入り卵焼き」レシピ 「朝食革命」「発想すごい」と話題
白玉粉を入れることで“もっちもち”になる「チーズ入り卵焼き」のレシピがXに投稿され、表示回数453万件超え、5万2000「いいね！」が付く話題となっている（5日午後4時時点）。
【写真一覧】白玉粉で“プルプル＆もっちもち”「チーズ入り卵焼き」のレシピ
鉛筆で手描きのイラストレシピを公開している「咲」さん（@Sakichan1230）が「白玉粉のおかげでもっちもちのチーズ入り卵焼きのレシピ完成しました」と、美しく仕上がった卵焼きの写真を投稿した。作り方などは以下の通り。
【材料】
白玉粉20グラム、卵1個、白だし小さじ1、砂糖小さじ1、水大さじ4、スライスチーズ1枚
【作り方】
1：ボウルに白玉粉を入れ、めん棒などでダマをつぶす
2：水を加え、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる
3：卵、砂糖、白だしを加えさらに混ぜる
4：サラダ油を入れ、3を半量流し入れて半熟状になるまで加熱し、半分に切ったチーズを乗せ奥から手前に向かって巻く。残りの卵液半量を流し入れ同様に巻く
このレシピにユーザーからは「この白玉子焼き、とても美味しそうですね。もちもちのチーズ入り卵焼きをできるだけ早く食べてみたいです」「わぁ白玉粉で卵焼きがもっちもちになるなんて発想すごい」「朝食革命…もちもち玉子焼きで今日も元気に」「作ったー!!すごい!!プルプル!!モチモチ!!」などのコメントが集まっていた。
