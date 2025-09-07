メイプル超合金カズレーザー（41）が6日放送のテレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか!!」に出演。女優二階堂ふみ（30）との結婚の「ご祝儀」についての悩みを明かした。

この日の番組は「お金」がテーマ。進行の宇賀なつみから「最近気になるお金のことって何がありますか」と聞かれると、カズレーザーは「あのぉ、めちゃくちゃ、ご祝儀もらうんですけど、これどうしようかな、という」と告白し、ニュース解説をする池上彰氏も思わず口を開けて大笑いした。

伊集院光が「おめでとうございます」と祝福すると、スタジオには拍手も。カズレーザーは「うれしいんですけど、お返しがあるじゃないですか。（現金だと）金額はすぐ分かるんですけど、高級なお品とかをいただいた時、これ返すにあたって、これの値段を調べた方がいいのかな？とか、いろいろ考えるのが大変ですね」と本音を漏らした。池上氏は「いわゆる、うれしい悲鳴というやつか」と応じると、カズレーザーは「まだまだ募集してます」とカメラ目線でオチを付けた。

カズレーザーと二階堂は8月10日に結婚を発表した。