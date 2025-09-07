元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。活動休止中のタレント、フワちゃんの名前が連呼される一幕があった。

同番組は、スタジオに動物が登場し、それぞれの動物の声を芸人やタレントらが務めつつトークが進行する内容。最後に、ニホンザルに扮したロバート秋山竜次が「ほんとに率直に、今日見てみて問題点感じた？何か」と同番組の改善点などを聞くと、佐久間氏は「このコンセプトはすごくいいと思うんですけど、コンセプトの割にはキャスティングが良すぎるんだよね。このコンセプトだったら、“画面に顔を出したら言えないことを言う人”のほうがいいのよ。要は“やらかした人”とか。“普通だったらテレビ出れない人”とかのほうがいい」と答えた。

するとブルドッグに扮した伊集院光が「うわ、大ヒントだよ、これ。フワちゃんだよ、フワちゃん。フワちゃん呼ぼうぜ。フワちゃんが動物で出てたらさあ、絶対話題になるって」と「フワちゃん」の名を連呼した。

そして画面には「※フワちゃん、いつでもお待ちしています」というテロップも表示された

さらに、ミーアキャットの声を務めたシソンヌ長谷川忍が「あいつ、明日海外から帰ってくるから直接言っとくよ、じゃあ」と、なぜか把握していたフワちゃんのスケジュールを“暴露”し、スタジオを騒然とさせていた。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（25）への不適切な文言を含む投稿をした問題を反省し、芸能活動の休止を発表した。