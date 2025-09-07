オイスカ浜松国際の大橋令和（れお）遊撃手（３年）が６日、プロ志望届を提出した。「野球選手になるのが、小さい頃の夢だった」。提出先の県高野連宛で、学校近くの郵便局ポストに自ら投かんした。５０メートル５秒９のスピードスターが、同校初のプロ指名選手を目指す。

遠い夢だったプロ入り。入学当初から身長はほぼ変わっていないが、体重は１４キロ増の７０キロとパワーアップ。３年春からプロスカウトが訪れるようになった。今夏は駿河総合との初戦で敗退したが、９球団のスカウトが視察するなど、現実味を帯びてきた。

手塚治虫の人気漫画「ジャングル大帝レオ」が名前の由来で、新元号と同じ漢字で注目を浴びた。今夏は俊足好打の右打者として出場していたが、両打ちをこなせる器用さもある。入学後から捕手や二塁守備にも就き、経験を積んだ。

社会人野球でプレー経験がある同校の永井浩二監督（５４）は「育ててもらったらかなりものになる」と期待を寄せた。目標は西武・源田壮亮内野手。育成契約でもプロ入りの意志を貫くつもりで「守備がうまい選手になりたい」と目を輝かせた。

（伊藤 明日香）

◆大橋 令和（おおはし・れお）２００７年７月２日、静岡・焼津市生まれ。１８歳。小３で和田小野球少年団で野球を始め、和田中では軟式野球部。オイスカ浜松国際では１年夏から背番号６のレギュラー。１７８センチ、７０キロ。右投右打。