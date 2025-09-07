スーパーマラドーナ・武智（47）が6日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。初対面で衝撃を受けた芸人を明かした。

今回のゲストは今年のお笑い賞レース「THE SECOND」を制したお笑いコンビ「ツートライブ」。同コンビに対して「言いたいことがある」として武智、お笑いコンビ「ヘンダーソン」中村、お笑いコンビ「滝音」さすけ、秋定遼太郎の4人が登場した。

武智はツートライブに対して優勝後のテレビ出演で「愛されようとしている」とクレームを入れ「周平魂のおもしろさはそこじゃない」とした。周平魂との初めての出会いについて「大阪の居酒屋で。僕とダイアン津田とモンスターエンジン西森で飲んでる時に、コイツがまだNSC生、学生やった」と振り返った。

この初対面の時に「そのコイツが酔っ払って僕らのところにいきなり寄ってきて“俺、おもろいっすよ”って言ってきた」と物怖じせず絡んできた。この度胸に「ヤバいやつ出てきたなと思って。凄いじゃないですか」と衝撃を受けた。

そういった経緯から周平魂の良さは「その野性味というか。その野性味が周平の良さやのに…それがだんだん消えてきてる。その野性味を忘れないでほしい」と訴えた。