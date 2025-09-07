女優の広瀬すず（27）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。19年に主演したNHK連続テレビ小説「なつぞら」の思い出を語った。

「朝ドラって大変でしょ？」「スケジュールがねえ？」と聞かれた広瀬は「そこに関しては全然大丈夫で、凄い現場も仲良かったので、アップの日も“終わった〜！”ってやったら、求めていた反応が違ったみたいで」と笑った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「普通泣くよね」と言うと「泣かなかった人、久々に見たって言われて…それくらい楽しかった思い出しかないので…」と振り返った。

広瀬はその時に通っていた北海道・帯広のお好み焼き屋「大地のあきんど」の「山芋だけで作られた…これ食べても飛びました」と紹介。

しかし、高道将史店長は「いつも山芋のお好み焼きと紹介していただいているんですけど、実は、お店の商品名が長芋のお好み焼きでやっているんですよね。山芋の中に長芋という種類があるので、間違いではないんですけど…。是非覚えていただけたらうれしいなと思います」とまさかの“クレーム”。広瀬は「7年間山芋って言い続けていました。ごめんなさい」と語った。