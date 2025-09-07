ヒットは偶然ではない。数々のベストセラー本を手掛けてきた書籍PR担当者がたどり着いたのは、「人がモノを買うとき、胸の中で“3つのスイッチ”が光っている」という発見だった。モノが理屈で売れるようになる、そのスイッチとは？※本稿は、黒田 剛『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

テレビで紹介されただけでは

モノが売れないのは当たり前

こういう現象がよくある。テレビに出たのに、本が動かない（売れない）。一方でラジオで紹介されたら、すごく動いた（売れた）。

この現象は、いったいどういうことなのだろう、と考えて思い出したのが、「人の行動には3つのきっかけが必要」という話だ。

そこから僕がイメージしたのは、こんな風景だ。

世の中の人みんなが、それぞれの胸にウルトラマンみたいなランプを3つずつ持っているのだ。

たとえば、エクササイズ本がテレビのゴールデンタイムのダイエット番組で紹介されるとする。テレビを見ているみんなの胸のランプがバーッと無数に光る。

それでも、みんなのランプはまだ、それぞれ1つずつしか点灯していない。

翌朝、出勤中、電車でスマホを見ていると、そのエクササイズを取り上げたネットニュースが流れてくる。

ここで、ランプ2つ目が点灯する。

ここでも人は、まだ買わない。気になるけれど、買うまではいかない。

週末、家族でドライブ。車内でかかっているラジオ番組にこの本の著者がゲスト出演し、話している。

妻「この人、いいこと言うね！」

夫「そういえばこの間ネットで見て、このエクササイズ、気になってたんだよね。この本、あとで買いに行こう！」

ここでやっとランプ3つ目が点灯する。コンプリートだ。

