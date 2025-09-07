「この子は本音を話しているな」と感じる人と、「ああ、テンプレ通りに話しているだけだな」と見える人、面接官はいったいどんな違いを見抜いているのでしょうか？

「本音で話している人」と「建前を言っているだけの人」

就活って、「正直に話したら落ちるんじゃないか？」と不安になりますよね。だからつい、「御社のグローバル展開に魅力を感じました！」なんて、よくある建前でまとめてしまう。

就活生の多くが、志望動機を語るときに表向きの理由を伝えると思います。

表向きの理由は建前といえば建前ですが、面接官からすると、「あ、この子は本音を話しているな」と感じる学生と、「ああ、テンプレ通りに話しているだけだな」と見える就活生がいるのです。

では、その違いとはいったいなんなのでしょうか？

建前の正体

面接官は毎年、何百人、何千人という学生と会っています。

だから、ちょっとした目の泳ぎや、声のトーンから「この子、今取り繕ってるな」と察知してしまう。

「学生時代はリーダーシップを発揮しました！」と言いながら、エピソードがふんわりしている。

「御社の理念に共感しました！」と言いながら、具体的に語れない。

これはもう、ほとんど「バレてる嘘」なんです。

就活では仕事ができそうな人の他に、「一緒に働きたい人」「信頼できそうな人」が採用されがちなので、嘘で飾るほど不利になる試験なんですよね。

