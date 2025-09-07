◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)

阪神は前日6日の広島戦に逆転勝利。ついに優勝マジックも「1」に到達しました。

この日は初回に先制を許すも、4回にチーム初ヒットとなった佐藤輝明選手のタイムリーで同点に追いつきます。その後、森下翔太選手のタイムリーで勝ち越しに成功すると、中野拓夢選手のタイムリーでもリードを広げました。最終回のマウンドにあがった石井大智投手はピンチを招くも「47試合連続無失点」と記録を継続。この展開に藤川監督も「野球の面白みといいますか、素晴らしい。プロ野球のトップレベルのいい戦いが見られましたね」と笑顔を見せました。

同日に2位巨人が勝利も、3位DeNAが敗れ、阪神の優勝マジックは「1」に到達。藤川監督も「『さぁいくか！』というところですね」とコメント。

先発のマウンドにあがる才木浩人投手についても「普段通りやってくれれば」と言葉を送る中、「ペナントレースという意味では、明日どんな1日になるかっていうのは、僕自身も監督としてもそうだし、タイガースの選手たち・スタッフたち、それからファンの方々まで全てを含めてですね。この1年、それから長い人生の中で何度も訪れることがないような1日になりますから」とコメント。続けて「大切に。日々同じなんですけども、また同じく丁寧にやろうかなと。やってもらおうかなと思います」と語りました。

最後に改めて「どんな一日になりますかね」と優しい笑みを浮かべた藤川監督。いよいよ優勝マジック「1」で迎える1日が始まります。