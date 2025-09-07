NEWSの小山慶一郎さん（41）が5日、映画『アオショー！』の公開記念舞台挨拶に、ダブル主演のRANさん（23）と山川ひろみさん（35）とともに登場。この作品で映画デビューを果たした小山さんが、思わぬハプニングで会場を盛り上げました。

映画は、人気舞台を原作にした作品で、過疎化が進み閉校が決まった小さな離島の高校を舞台に、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深めていく姿を描いた物語。今回が映画初出演となった小山さんは、主人公のライバルでエリート高校の合唱部部長・貴宝院理津（きほういんりつ）を演じています。

舞台挨拶に登場した小山さんは「高校生（の役）やらせていただきました。41歳です」と自己紹介。

そして、共演したRANさんと山川さんに対して「僕がキャストに決まるのが遅かったので、お二人からするとビックリされているんじゃないかなと。本当に変に気を遣わせたくありませんし、自分ができることとして、現場での雰囲気づくりも考えながら」と明かしました。

そして、自身の役について「皆さんのまっすぐなお芝居に対して、ちょっとクセのある、だいぶ違和感があったと思うんですけど」と語りました。

その後も真剣に役について語る小山さんでしたが、ここでハプニングが発生。自身が演じた貴宝院（きほういん）を「きりゅういん」と言い間違えてしまった小山さんは「今、その人と一緒に出るフェスがあるんですけど、その打ち合わせを今日したばかりで。失礼しました。“貴宝院（きほういん）”です」と悔しそうに釈明すると、会場は笑いに包まれました。