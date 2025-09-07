【スカッと漫画】赤ん坊の泣き声に「うるせぇ！」と怒鳴る老人に母親が放った“痛快すぎる返し”に「こうあってほしい」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
残暑が厳しい週末はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。
昨今、電車を利用する際、子連れの親子に対する厳しい態度が原因で発生するトラブルが頻繁に話題となっている。そんななか、伊東さん(@ito_44_3)が描いた創作漫画「強い母子」が大きな反響を呼んだ。
この作品は、電車で泣き出した赤ちゃんに怒鳴る乗客を描いた物語だ。トラブルを笑いに変えた本作は、X(旧Twitter)で52.5万もの「いいね」を集めた。作者の伊東さんに、本作について話を聞いた。
電車に乗っていた母親と幼い子どもたち。抱っこひもで赤ちゃんを抱え、隣に息子を連れている。赤ちゃんが泣き始めると、目の前に立っていた男性が「おい！赤ん坊の泣き声がうるせぇんだよ！」と怒鳴りつけてきた。居合わせた乗客は「母子に絡む老害か？」と心配して見守っていると、母親は男性に「は？お前の方がうるせえよ！」と強く言い返した。予想外の展開に、乗客は「母親も強いパターンか！」と心の中でツッコミを入れるのであった。
さらに「子どもを黙らすにはあやすしかねぇが…お前を黙らす方法は何通りもある」と怒り心頭の母親。「そもそも騒音が嫌なら電車に乗んな」とも。続けて、母親の隣に座っていた息子もまさかの参戦！「ママ…もう止めようよ。僕ら若者には移動手段はたくさんあるけど、老人の移動方法は電車しかないんだから」と迷惑客に対して強烈な皮肉を浴びせるのだった。居合わせたほかの客は「子どもも強い…」と感心するというエピソード。
■「こうあってほしい」という願い
「本作を描いたきっかけを教えてください」という質問に、伊東さんは「赤ちゃんは泣くのを止められないし、親を責めるのはよくない、という類のX(旧Twitter)の記事をよく見かけたのがきっかけです」と答えた。怒鳴られたら委縮したり謝罪したりすることがほとんどだが、「逆にこんな強い親子だったらおもしろいかも」という着想を得て、ギャグに派生させたという。
今回の大きな反響について尋ねると、「赤ちゃんの泣き声に限らず、弱い人たちに対して、こうあってほしいと関心のある人が多いんだなと思いました」と語る。
コメント欄には、予想を上回る母親の強さに「このくらいでよい！」「強すぎて草！」と称賛の声が殺到した。あまりの盛り上がりに、伊東さんが「強い言葉で言い返したら、かえって相手を煽るようなもの。あくまで漫画ですから！」とコメントを投稿するほどだった。
■取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。