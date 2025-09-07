女優の広瀬すず（27）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。休みの日に一緒に出かけるまさかのメンバーを明かした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「お酒とかは飲むの？」と聞かれた広瀬は「好きです」と言い、「20歳の時に、キックボクシングのトレーナーに教えてもらったスナックみたいなところがあって。そこのスナックに通ってます。性別、年齢、職業バラバラなんですけど、10人くらい、いまだに仲いい」と、スナックの常連客と仲良しだと明かした。

そのメンバーは「全員一般の方、女性もいるし、男性もいるし、年齢もバラバラ。一番上は55歳とか、56歳とか」で、誰かの誕生日には必ずお祝いする間柄。「お母さんいる時はお母さんも連れて行ったら一緒に飲んでくれて。めちゃくちゃ楽しくて。だから休みの日に会うっていっても、その中の誰か」だと言う。

加藤が「凄いいいねえ」と言えば、女優のYOUも「楽でいいねえ。お仕事の人じゃないほうがねえ」とうなずいた。広瀬も「私が何のテレビに出ていて、作品やっていてもほとんど知らない人が多くて、それも楽で。でも見たら“いいね”って言ってくれるし。“出てるやつ一緒に観に行こうよ”って、映画館へ…。おっちゃんたちと。共演者の“あの女優さん、めっちゃきれいだった”とか」と感想を聞いたりすると笑った。

また、“おっちゃん世代”の歌は全く知らなかったが、スナックのカラオケで聴いているうちに「どんどん覚えて…。この人は尾崎豊さんとか、この人は玉置浩二さんとか…」と言うと、加藤も「まさに俺世代じゃないの！」とツッコんでいた。