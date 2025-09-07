お笑いコンビ「ヘンダーソン」の中村フー（38）が6日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。後輩から嫌われている先輩芸人をぶっちゃけた。

今回のゲストは今年のお笑い賞レース「THE SECOND」を制したお笑いコンビ「ツートライブ」。同コンビに対して「言いたいことがある」としてスーパーマラドーナ・武智、「ヘンダーソン」中村、「滝音」さすけ、秋定遼太郎の4人が登場した。

ツートライブに対して武智が優勝以降のテレビ出演で「愛されようとしている」などと伝えた後、中村は「好感度とか気にしないで。武智さんみたいに嫌われ者ぐらいになった方がいい」と訴えた。

まさかの事実に武智は「嫌われてんの?俺」と困惑。MCの明石家さんまが「後輩に嫌われてんのか、武智は」と確認すると、中村は「めちゃくちゃ嫌われてます」とぶっちゃけた。

断言された武智は「ウソやろ?」とあ然。“武智軍団”の一員で「一番弟子」と紹介された中村の暴露に出演者たちは「スゴい言うやん」「軍団やろ?」とツッコミ。さらに中村が「正直ここのメンバーでも多分嫌いな人いると思います」と伝えると、ケンドーコバヤシが「でも確かに後輩からよく聞きますよ。“武智さん嫌です”みたいな」と明かして“トドメ”を刺した。