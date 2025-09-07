松本潤「あいつは次、大河をやる男」人気俳優をプッシュ　ネット納得「絶対主演すると思う」今年だけで主演映画３本

嵐の松本潤が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）の取材に応じ、ＮＨＫ大河ドラマの主演を張りそうな俳優について語った。

この日のゲストは俳優の山田裕貴。山田は、松本が主役を務めた２０２３年の大河ドラマ「どうする家康」で共演。松本を「殿」と呼び尊敬している。画面に司会の笑福亭鶴瓶と松本の２ショットが映し出されると、山田は「殿！」と驚いた。

鶴瓶は、松本の話を明かす。「『あいつ（山田）は完璧にやるから、俺が怠けてたらあかん』って逆に思ったって」と伝えると、山田は「いえいえ、殿こそ間違えてるの見たことないですよ、ほんとに」と話した。

鶴瓶は、以前に松本が話していたことを山田に伝える。「『あいつは次、大河（の主演）をやるんだ』って、言っててん。『あいつは次、真ん中来る男やからな』って」。山田が将来、大河ドラマの主演をやるのではと考えているという。

それを聞いた山田は「自分の性格上、真ん中（主役）やだ〜っていうタイプなんで」と明かすも、「もう、言ってたらあかんですもんね。みんながステージに立たしてくれたから、もう下りませんっていう決意を決めないとな、みたいな。そこを覚悟しなきゃいけないなっていうのは。今年は覚悟の年だなと」。山田は今年、「木の上の軍隊」（堤真一とダブル主演、７月２５日全国公開）、「ベートーヴェン捏造」（９月１２日公開予定）、「爆弾」（１０月３１日公開予定）と主演映画３本が立て続けに公開される。

番組を見たネットは「いつか山田裕貴は大河で絶対主演すると思う！」「山田裕貴の大河主演はもう夢じゃない」とうなずいた。