◆第９６回都市対抗野球大会▽準々決勝 ヤマハ５―４ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は準々決勝でＳＵＢＡＲＵ（太田市）を５―４で下し、準優勝した２３年以来２年ぶりの準決勝進出を決めた。５―０で迎えた９回、先発のエース左腕・佐藤廉（２６）がまさかの４失点。それでも「完投」へのこだわりを貫き、１点差を守り切った。

最後の打者をチェンジアップで三振に仕留めると、佐藤廉は初めて安堵（あんど）の表情を浮かべた。「何がなんでも抑えようと思った。どこかで（ピンチが来る）とは思ったが、まさか９回に来るとは」。完封を目指した最終回、先頭打者に内野安打で出塁を許すと、１死から４者連続安打を浴び４失点。しかし、チームの信頼は揺らがなかった。「お前に任せたから」と交代させないことを告げた九谷青孝投手コーチ（３５）は野手に「佐藤を信じろ」と声を掛けた。

昨年の都市対抗１回戦の明治安田戦。投手５人を投入しても１―１１で８回コールド負けし「投手一人一人が完投する力をつけること」がチームの総意となった。だから控え投手たちは出番が来ない日もあることを理解している。「みんな、優勝するつもりで来ていますから」。１４８球を投じたエースは疲れた顔を見せなかった。（甲斐 毅彦）