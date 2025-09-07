【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）

【映像】大谷、163キロ剛速球→相手打者がドン引き

9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた100マイル超えの剛速球に、相手打者が思わず苦笑した場面が話題となっている。

3回裏・オリオールズの攻撃。この回先頭のサミュエル・バサロに対して大谷は、初球、2球目と、ほぼ真ん中と投じたカットボールでそれぞれ見逃しと空振りを奪ってカウント0-2と追い込むと、内角低めのボールゾーンへと外れるカーブを1球挟んでの4球目、真ん中高めのボールゾーンへ101マイルの剛速球を投げ込むことに。

これをバサロも懸命に打ちにいってファウルにしたものの、直後、そのボールの威力に驚いたような様子で、マウンド上の大谷を眺めながら苦笑することとなった。こうした大谷の100マイル超えの剛速球と、バサロが見せたリアクションに、ファンからは「どうなってんだよ」「そりゃビビる」「緊急登板で火の玉ストレートw」「笑うしかない」「ドン引きやん」「こんなの前に飛ばせるわけがない」「病み上がりだろ？w」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この1球の後でバサロは、5球目、直前に投じられたこの剛速球を活かす形で投じられたん中低めのボールゾーンへと“ストンと沈む”147km/hのスライダーを空振りし、あえなく三振に。まったく“お手上げ”といった様子で、ベンチへと引き上げていく姿を見せることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）