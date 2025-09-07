本日9月7日（日）よる10時30分〜第9話を放送 読売テレビ・日本テレビ系 日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」（毎週日曜よる10時30分放送/各話放送終了後よりTVer配信あり）。

本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく物語。

前回の第8話は、依岡（北山宏光）が網野（ユースケ・サンタマリア）からの脅迫により、鳴木を裏切ったことが判明。そして、網野の策略により、Dr.コネクションが廃業の危機に追い詰められる。そんな中、鳴木がここまで様々な問題を共に乗り越えてきたバディ・夜長に「ここから先は、君の力は必要ない」と、クビを宣告する衝撃的なラスト。夜長はこれまでの鳴木との思い出が蘇り、涙を流しながら力なく歩くのだった…。

そして苦境に立たされながらも鳴木は、網野を追い詰めるべく“ある人物”の協力を得て“最後の勝負”を仕掛ける…！そんな第9話の見どころと、新たな場面写真を公開！

なお、第9話の放送終了後、「鳴木と夜長の出会いのその後」を描いたHuluオリジナルストーリー第1話「Dr.Connection はじまりの物語──」の配信がスタート！

TVerでは各種動画も随時公開 ＆ 第1話〜3話・8話 無料配信中！

◆TVer：https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5

さらに、TVer・YouTubeにて、本作主題歌であるOmoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）とコラボした“特別PV”を公開中！

◆TVer：https://tver.jp/episodes/ep0l6zknys

◆YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=wtUOIQNoMls

＜第9話見どころ＆場面写真＞

「ここから先は、君の力は必要ない」

鳴木から突然、クビを宣告されてしまった夜長。夜長は、石上（三浦貴大）から「前に進むべき」と背中を押され、しばらく試用期間として「メディエイト・マネジメント」で働くことにする。

すると夜長と石上の元に、腫瘍内科医・川辺千鶴（雛形あきこ）が求職者として訪れる。川辺は、夜長の亡き母・梨沙が3年前、極東大学病院に入院していた頃の主治医だった。腫瘍内科医の道を捨ててでも、希望額の年収2,000万円を優先したいと語る川辺をみて、夜長は違和感を覚える。その裏にも、網野院長の影がちらつくのだった……。

一方、天童（篠原涼子）はスーツ姿の男数人にある話を持ち掛けていた。その後、彼らを見送る天童のスマホのもとへ着信が入る──。

そんな折、鳴木は、網野を追い詰めるべく、最後の勝負を仕掛ける──！鳴木は、Dr.コネクションのオフィスに記者たちを集めて突如会見を開くのだった。その配信を網野も見守るがその行方は…。そして、“ある人物”の協力を得た鳴木の次なる動きとは!?

一方、夜長は亡き母の件で助けられた川辺の力になりたいと奮闘する。そして、夜長の過去がついに明かされる。母との別れ、鳴木との出会い──。夜長は、鳴木との出会いの裏に隠された“ある真実”を知ることになる──。

＜Huluオリジナルストーリー＞

第9話の放送終了直後より、Huluオリジナルストーリー 第1話 「Dr.Connection はじまりの物語──」の配信がスタート！消化器外科医・岡田一隆役として、瀬戸利樹を迎えてお届けする、鳴木と夜長の出会いに迫る完全オリジナルストーリー。

◆多鹿雄策プロデューサー コメント

無事に全編の撮影を終え、最終回の編集真っ最中です。それと共に「Huluオリジナルストーリー」を編集している最中ですが、これまで「DOCTOR PRICE」を応援してきてくれた皆さんに見てもらいたい、素敵なエピソードが出来ました。

鳴木と夜長を愛してくれた、視聴者の皆さんへ──「ふたりの関係性が、どうやって出来たのか？」を知り、「第1話から出てきた、あのセリフの誕生の瞬間」に立ち会い、「それぞれが歩いていく未来」をのぞき見る、そんなエピソードをお届けします。ぜひ、お楽しみくださいませ！

◆Huluオリジナルストーリー 第1話 「Dr.Connection はじまりの物語──」 あらすじ

鳴木と夜長のはじまりの物語──。「Dr.コネクション」のチラシの「特別報酬あり」という文字に惹かれた夜長は、事務スタッフに応募することに。学費や生活費を稼ぐためバイトをかけ持ちしていることや、母親の介護のことを鳴木に明かした夜長。そんな夜長を、鳴木は即決で採用し、早速、“紅茶の淹れ方”という最重要業務の研修がスタートする！不安を抱く夜長は、母の梨沙に相談するが……そして「Dr.コネクション」に、一人目の依頼人がやってきて──!?

＜「DOCTOR PRICE」概要＞

◆脚本 小峯裕之 本田隆朗

◆演出 山本大輔 木村ひさし

◆音楽 河野伸

◆主題歌 Omoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）

◆チーフプロデューサー 中間利彦

◆プロデューサー 多鹿雄策 平体雄二（スタジオブルー） 郄橋亜美花（スタジオブルー）

◆制作協力 スタジオブルー

◆制作著作 読売テレビ

◆原作 原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき

「DOCTOR PRICE」（双葉社 アクションコミックス）

