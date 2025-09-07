今日9月7日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、吉田羊が登場！俳優仲間や高校時代からの友人からの証言を踏まえ素顔について明かすほか、“人を喜ばせたい”という思いの原点である、今は亡き母との思い出を涙ながらに振り返る。

◆“ようようコンビ”・大泉洋の前で見せるお調子者な一面

吉田とプライベートでも仲が良いという大泉洋がVTR出演し、吉田の“クラスにいるお調子者”のような一面を紹介。これまでの役柄などからクールで大人っぽいイメージを持たれがちな吉田だが、大泉は「ちゃんちゃらおかしい」と、ドラマの撮影現場で吉田が仕掛けてくる、とある“ごっこ遊び”について語る。さらに吉田は、自身の地元・久留米の方言を交え大泉を喜ばせる振る舞いを見せることもあるようで、スタジオでは普段のやりとりを再現、その根底にある“人を楽しませたい”吉田の思いが明かされる。

◆高校時代からの友人だからこそ知る、下積み時代の苦労と恋愛遍歴

吉田の髪を25年に渡って切り続ける、高校時代からの親友がインタビュー出演。下積み時代から吉田を間近で見届けてきた存在だからこそ知る、苦労続きの日々や、“完璧主義”な性格について明かす。

そして、そのあまりの親密さゆえに親友も「全部知ってる」であろう自身の恋愛遍歴を告白。番組MCの井桁弘恵が興味を示すと、吉田は恋愛をすると「ダメダメになる」という驚きの変貌ぶりについて語り、服の好みまで変わってしまうという素顔を包み隠さず口にする。

◆“人を楽しませたい”原点にある母の存在

昔から人を楽しませるのが好きだったという吉田。その性格の原点には、幼稚園の先生を務めていた、今は亡き母・亮子さんの存在があった。人が喜ぶことを当たり前のように行い、常に困っている人や悲しんでいる人に寄り添い続けた母。その生き方に大きな影響を受けた吉田は、今でも母のことを慕う地元の人たちから初めて明かされた、娘を思う言葉に涙を見せる。

そして上京をした際に母と交わしたやりとりに思いを馳せつつ、役者という仕事を通して果たしたい抱負を宣言。カメラを通して母に送る、これからへの気持ちを込めたメッセージとは。