バーニーズ銀座リニューアル記念で「ここのがっこう」がポップアップ　ソウシオオツキら卒業生が集結

デザイナー 山縣良和による私塾「ここのがっこう（coconogacco）」が、バーニーズ ニューヨーク銀座本店でポップアップストアを開催する。期間は9月19日から10月8日まで。

バーニーズ ニューヨーク銀座本店は、9月19日にリニューアルオープンを予定。2004年以来初のリモデルで、ギフトコーナーやカフェのほか、ニューヨークの「ユニオンスクエア（UNION SQUARE）」をイメージしたポップアップスペースを新設する。今回のポップアップはそのリニューアル後初のイベントとなる。

同ポップアップは「記憶をまとい、未来を紡ぐ」をテーマに、同店が入居する交詢ビルディングの歴史と、ファッションの未来を担うここのがっこうの理念が交差する空間を創出。会場では、山縣や同校の卒業生が手掛けるブランドのアイテムを展示販売する。9月19日から23日までは、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」と「シュガーヒル（SUGARHILL）」、「ワタルトミナガ（WATARU TOMINAGA）」が出品。9月24日から10月1日までは、「フェティコ（FETICO）」と「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」、10月2日から8日までは「リトゥン バイ（written by）」のアイテムが並ぶ。

9月17日には、リニューアルオープンに先駆けて、山縣がデザインしたウィンドウディスプレイが登場。また、期間中にポップアップの展開アイテムを購入した人には、アーティストの出川慶亮と今田早紀が手掛けたトートバッグを数量限定で配付する。

■SPECIAL POP UP STORE: BARNEYS NEW YORK × coconogacco

期間：2025年9月19日（金）〜10月8日（水）

場所：バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F

所在地：東京都中央区銀座6丁目8−7 交詢ビル

営業時間：11:00〜20:00