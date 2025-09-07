ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が6日（日本時間7日）、オリオールズ戦の試合前に取材対応し、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）について言及した。

佐々木は3Aで4度目の登板となったシュガーランド戦では、初回に2本の2ランを浴びるなど5回3安打4失点で敗戦投手となった。直球は最速96・9マイル（約155・9キロ）で過去2試合より低下していた。

ロバーツ監督は、次のステップとして「来週の頭、オクラホマシティのチームでまた投げる予定だ。月曜か火曜、たぶん月曜だ。そのあとLAに飛んで、もう1試合オクラホマシティで登板することになる」と言及。マイナーでの調整を続けると説明した。

何を期待するか、を問われた指揮官は「イニング数は分からないけど、前回5イニングを投げきったから、次は6イニング、90球を目安にするんじゃないかな。大事なのは、朗希がパフォーマンスを上げていくこと。球速やコマンドを上げて、しっかり投げることだ。今はプレーオフ争いの真っ最中だから、ここでレベルを上げて、チームに来る準備を整えないといけない」と語っていた。