お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」（後7・00）に出演。第1子が誕生したことで行動に変化があったことを明かした。

最終日、移動中の車内でお笑いタレント・ビビる大木から「アリ」と話かけられて「大丈夫か?育児は。心配してんだよ俺は。アリの育児を」と心配された。これに有吉は「大丈夫だよ」と心配ないことを伝えた。

大木は「まさか育児の話をする年齢になるとは。アリと」と、しみじみ。有吉も「ホントそうだな」とうなずきつつ「まさか大木が0歳児がいるとは思わないよな。ここにきて」と想像していなかった。

有吉は昨年3月に第1子が誕生し「うちが1歳半」で年齢が近く、大木も「70歳でもまだ20歳ぐらいでしょ」と、2人して先の長さを感じた。それでも有吉は「まぁでも良い趣味ができたなって感じだわ、俺は」と、充実しているとした。

第1子が誕生したことにより「どこ行っても子供の物を探すようになっちゃったよ」と明かすと、大木は「あ〜!変わりましたね。アリちゃんも」とうれしそうだった。「仕事帰り寄っちゃうでしょ?子供服売ってる店とか」と聞かれた有吉は「そうなんだよ。フラっと寄っちゃうよね」と笑みを浮かべた。

また、周囲から「どうせすぐ小さくなるから」と言われているものの「それでもいいからってなっちゃう」と心境を明かした。さらに「ディズニーランド行ったんだよ。初めてミッキーに声かけてみた」と明かし「子供と写真撮ってやってほしいからさ」と子供のために行動するようになったことを振り返った。