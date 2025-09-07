嵐の松本潤(41)が6日放送のTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・25）に出演。自身が主演を務めるTBSの日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）の最終回を前に、出演していた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことについて語り、称賛の声が上がった。

同局の安住紳一郎アナウンサーは、番組冒頭で松本の出演を伝え「松本さんのキャスティングは随分前から決まってたんですが、今週、さまざまなニュースがありまして、松本さんが来てくださるかどうか、一度白紙に戻ったんです」と説明。しかし松本が「是非に、ということで、この後ご出演の予定です」と語った。

松本はその後、固い表情ながら、清水容疑者の逮捕には「まさかと信じられない思いでしたし、何よりショックを受けました」と語り、7日の最終回についても「出演シーンはすべてカットして、つなぎ直して編集を全部し直して、ストーリーがつじつまが合うように再編集して放送するという形を。ようやくうまくつながって、放送できそうな状況になっています」ときっちりと説明した。

ネットでは「今の心境を生放送で伝えられる誠実さ 本当にかっこいいよ！」「自分の想いを伝える松本潤がカッコよすぎる」「胸を打たれました」「松本潤くんに頭が下がります」「ありがとうございました」などの声が相次いでいた。