◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）

各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。6日に第2戦の6試合が行われました。

グループA、1勝0敗の日本は同じく1勝0敗の韓国との対戦。日本は初回、4番阿部葉太選手（横浜/3年）のタイムリー内野安打で先制。1度は逆転を許すも、2回には坂本慎太郎投手（関東第一/3年）の内野ゴロ、岡部飛雄馬選手（敦賀気比/3年）のタイムリー安打で再逆転。3回には 高畑知季選手（東洋大姫路/3年）のタイムリー安打で追加点を挙げました。

投げては先発の末吉良丞投手（沖縄尚学/2年）が4回2失点、2番手・石垣元気投手（健大高崎/3年）が3回を無失点の好投。オープニングラウンド開幕2連勝を飾りました。

グループAでは、日本と並びキューバが開幕2連勝。グループBでは、ドイツとアメリカが開幕2連勝。日本の次戦の相手はキューバになります。

▽6日の結果

【グループA】

プエルトリコ 9−1 南アフリカ

キューバ 8−0 イタリア

日本 4−2 韓国

【グループB】

オーストラリア 4−1 パナマ

ドイツ 9−3 中国

アメリカ 4−0 チャイニーズ・タイペイ

▽日本の日程＆結果＜オープニングラウンド＞5日 〇 4−1 イタリア6日 〇 4−2 韓国7日 キューバ8日 南アフリカ9日 プエルトリコ