【U-18野球】日本は韓国破りOPラウンド開幕2連勝 A組は日本＆キューバ B組はアメリカ＆ドイツが連勝スタート
◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）
各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。6日に第2戦の6試合が行われました。
グループA、1勝0敗の日本は同じく1勝0敗の韓国との対戦。日本は初回、4番阿部葉太選手（横浜/3年）のタイムリー内野安打で先制。1度は逆転を許すも、2回には坂本慎太郎投手（関東第一/3年）の内野ゴロ、岡部飛雄馬選手（敦賀気比/3年）のタイムリー安打で再逆転。3回には 高畑知季選手（東洋大姫路/3年）のタイムリー安打で追加点を挙げました。
投げては先発の末吉良丞投手（沖縄尚学/2年）が4回2失点、2番手・石垣元気投手（健大高崎/3年）が3回を無失点の好投。オープニングラウンド開幕2連勝を飾りました。
グループAでは、日本と並びキューバが開幕2連勝。グループBでは、ドイツとアメリカが開幕2連勝。日本の次戦の相手はキューバになります。
▽6日の結果
【グループA】
プエルトリコ 9−1 南アフリカ
キューバ 8−0 イタリア
日本 4−2 韓国
【グループB】
オーストラリア 4−1 パナマ
ドイツ 9−3 中国
アメリカ 4−0 チャイニーズ・タイペイ
＜オープニングラウンド＞
5日 〇 4−1 イタリア
6日 〇 4−2 韓国
7日 キューバ
8日 南アフリカ
9日 プエルトリコ