オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦に1-2でサヨナラ負けを喫した。最後はタナー・スコット投手がサヨナラ弾を浴び、試合後は「もうこんなことが起こるのはうんざりだ。もう、野球界が俺を嫌ってるみたいだ」と絶望気味のコメント。日本ファンからも精神面を心配する声が上がっている。

1-1の9回、7番手で登板したスコットは2者連続三振を奪うも、8番バサロに痛恨のサヨナラ本塁打を浴びた。158キロの速球だったが、完璧に右中間席へ運ばれた。

試合後、ロッカーで取材に応じたスコットは肩を落とした。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」が公式Xで動画を公開。「間違いなくあの時は投球の選択を間違えて、またしても失点してしまった」「肝心な時にひどい球種を選択し続けて、毎回失点してしまっている。だから、楽しくない」と本音を語っている。

チーム最多の20セーブを挙げているが、防御率4.56。前回登板でも一発を浴び、1回3失点だった。チームは痛恨の4連敗。「最悪だ。今夜投げたみんなは素晴らしかったのに、あんなことになるなんて。本当に最悪だ。最低の気分。野球は今、俺を嫌っているから、どうにかしないといけない」と苦悩を隠さなかった。

X上の日本ファンもこのコメントに反応。「なんかここまで言われると見てるこっちも悲しくなるな……」「本人には気にしないようにと言いたい」「プロスポーツ選手ってのは大変なものだ……」「メンタル破壊されている」「思い詰めるな前を向け」「野球の神に反逆しようぜスコット」「メンタルがとても心配です…」などと投稿していた。



（THE ANSWER編集部）