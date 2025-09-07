元NHK女子アナ、グラビアで魅力全開「スタイル抜群」「綺麗なお肌」「健康的」「ヘソ出し可愛い」
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが、6日までにインスタグラムを更新。グラビア撮影姿を披露した。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど、美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。先月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は「夏の思い出 今年はいっぱい日焼けしました〜っ笑 腕のこんがり具合に自分でもびっくり！ まぁ正直、夏は日焼けしてもいいんじゃない とも思ってるけど笑」とつづり、グラビア撮影姿を公開。「デジタル写真集も引き続きよろしくお願いします」とアピールした。
ファンからは「スタイル抜群」「綺麗なお肌」「健康的」「めっちゃ綺麗」「ヘソ出し可愛い」などの声が集まっている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
