◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ−１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本―韓国（６日・沖縄セルラー那覇）

日本が強敵・韓国を４―２で撃破し、開幕２連勝を飾った。２点リードの５回から最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）がリリーフ。ネット裏にはＭＬＢスカウトが集結する中、最速１５４キロの直球を軸に３回を投げ、１安打無失点、４Ｋと力投した。すでに同校にはメジャー８球団が視察していることも判明。ジャパンの守護神として「ＩＳＨＩＧＡＫＩ」が世界一連覇に導く。

勝利の指笛が心地よかった。７回２死一塁。石垣が最後の打者をカットボールで空振り三振に仕留めると、那覇の夜空に歓声が響き渡った。先発した２年生左腕・末吉良丞（沖縄尚学）から５回にバトンを受け取り、３回１安打無失点。「日本の因縁の相手は韓国だと思っていたので、勝ててホッとしています。自分がしっかりと抑えて勝ちにつなげようと思いました」

好敵手に刺激を受けた。韓国の先発は最速１５７キロを誇る１８８センチ右腕、パク・ジュンヒョン。今年のＫＢＯドラフト全体１位も予想される剛腕だ。「身長も高いですし、自分にないものを持っている。負けたくない思いがあったので、少し力が入りました」。前日のブルペンから「下半身で粘れる」とノーワインドアップに変更。「韓国がストレートに弱いと聞いていたので」最速１５４キロの直球主体で攻めた。視察したあるＭＬＢスカウトは、パク・ジュンヒョンとの比較に「遜色ない」と高評価を口にした。今秋ドラフト１位は確実な情勢だが、メジャースカウトもその動向に高い関心を寄せている。すでに８球団が高崎市内の同校まで視察に訪れており、将来性に注目している模様だ。

だが剛腕は喧騒とは無縁。まずは世界一に貢献することしか頭にない。宿舎では副将の中野大虎（大阪桐蔭３年）と同部屋。「コミュニケーション能力が高いので、尊敬します」と野球以外でも学びの日々だ。「今日よりも接戦になることが多くなる。流れを変えられる投球ができれば」と石垣。唯一無二の直球で、列強を封じる。（加藤 弘士）