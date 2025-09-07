◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時５分開始予定）、敵地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ド軍は４連敗中だが、先発のマウンドには１２勝目を狙う山本由伸投手（２７）が上がる。

元西武で、オリオールズの左腕ディートリッチ・エンス投手（３４）は、前日５日（同６日）に大谷と初対戦し、渾身の『遊ゴロ併殺斬り』を振り返った。

「ゲッツーを狙った訳じゃない。昨日は結構球が荒れていて、四球も出していたので、あの場面では１球１球しっかりストライクを投げきることを心掛けた。でも、結果はたった１球で終わってしまったね。彼に対して、甘いところに投げたら、痛い目にあうことは分かっていたので、直球を外角に狙った。すごくいい当たりだったけれど、幸い飛んだコースが良かった。際どいところだったね」

出番は突然やってきた。先発のクレマーが３回を投げきり、右前腕に違和感を訴えて負傷降板。急きょブルペンで肩を作った。４回は内野安打と２四球で２死満塁とされたが、ラッシングから三振を奪った。イニングまたぎとなった５回無死一塁で迎えた大谷との対戦では、初球９４・６マイル（約１５２・２キロ）の直球で遊ゴロ併殺に打ち取った。打球は同試合の全打者の最速となる打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）という鋭い当たりだったが打球は上がらず、遊撃手の正面へ。２回０／３を投げて、６回先頭のフリーマンに同点ソロなど２安打１失点だった。

２０２２年から西武で２年間プレー。オリックス戦で吉田正尚外野手と対戦し「ホームランを打たれた」という記憶は今も鮮明だ。韓国球界を経てメジャーに復帰。今季はタイガースに所属し、７月のトレード期限でオリオールズに移籍した。「昨日は、集中していたから、特別に大谷を意識していた訳ではない。でも、一夜明けて、クールな瞬間だったなと気がついたよ。日本にいる時、テレビのＣＭではいつでも大谷が出ていたし、街に出てもビルボード見上げれば、常に大谷を見ることができた。彼がスーパースターだということはよく理解できた。だから、こうやってメジャーに戻って彼と対戦できたのは、特別なことだよね。ワールドシリーズ王者の打線を相手に投げられたことも、とても嬉しいこと」

米国でも屈指の蒸し暑い夏になるボルティモアだが、「西武の球場（ベルーナドーム）も暑かったから大丈夫」と笑う。ＮＰＢでの経験を肥やしに復帰したメジャーの舞台で、”胸アツ”の対決に充実感が滲んだ。