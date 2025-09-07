◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）に３Ａで５度目のリハビリ登板に臨むことが有力となった。ロバーツ監督が「来週の初めにオクラホマシティー（３Ａ）で登板予定だ。その後ロサンゼルスで（メジャーの練習に）合流する。期待としては、６回９０球を想定している」と明かした。

指揮官は「前回は５回を投げ切ったので、その次のステップだ」とし、「一番大事なのは内容。球速や制球力を上げて、しっかり投げること。チームは今、プレーオフ争いの中にいるので、（メジャー昇格を勝ち取るには）彼自身もレベルを上げていかないと」と結果を求めた。

５月から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている朗希は前日２日（同３日）に３Ａで４度目のリハビリ登板。敵地・シュガーランド戦に先発したが、初回に２ランを２発被弾するなど一挙４失点した。２回以降は立ち直って５回６９球を投げて３安打４失点、３四死球２奪三振でマイナー防御率は７・０７となった。最速９６・９マイル（約１５５・９キロ）だった。

３日（同４日）には指揮官が朗希の今後に関して言及。「才能は間違いなくあるのに、内容が伴っていない。もっと球の質が上がる必要があるし、３Ａの打者相手ならもっと抑えられるはず。メジャーで投げるためには圧倒的な内容が必要だけど、そこには到達していないのが現状だと思う」と今季中のメジャー昇格には消極的だった。